США и Канада добавили в санкционные списки десятки людей и компаний

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Более 200 компаний и 23 физических лица оказались в новом санкционном списке, который опубликован на сайте Управления по контролю за иностранными активами.
Отмечается, что в число компаний и предпринимателей, попавших под рестрикции, входят «Экспобанк», Kismet Capital Group, а также бизнесмены Иван Таврин и Владислав Свиблов.
Ранее сообщалось, что министерство финансов Соединенных Штатов внесло в санкционные списки по РФ и Белоруссии 13 физических лиц и 20 юридических лиц.
Напомним, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не сомневаются, что санкции продлятся долго. По его словам, США будут продолжать попытки оказывать давление на Россию и на международные отношения.
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Ранее сообщалось, что министерство финансов Соединенных Штатов внесло в санкционные списки по РФ и Белоруссии 13 физических лиц и 20 юридических лиц.
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Екатерина Коршунова