Андрей Воробьёв обсудил с послом перспективы сотрудничества с Республикой Беларусь

Фото: Антон Чернов
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв и посол Республики Беларусь в РФ Дмитрий Крутой обсудили перспективы сотрудничества. Об этом сообщила пресс-служба губернатора и правительства Московской области.
На встрече также обсудили визит губернатора в Минск.
Также губернатор отметил, что товарооборот Подмосковья за прошедшие 5 лет с 2,2 млрд долларов увеличился до более чем 5 млрд.
Стоит отметить, что Республика Беларусь является главным партнером Московской области по экспорту и одним из основных торгово-экономических партнеров.
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«По приглашению Александра Григорьевича мы планируем посетить Минск, где на высшем уровне обсудим весь комплекс нашего двустороннего сотрудничества. С Беларусью нас связывают добрые, теплые отношения. Нам хочется поближе познакомиться с местными промышленными предприятиями, особенно с теми, которые проявляют интерес к работе в Московской области. Впрочем, и наши областные компании активно развиваются на белорусском рынке<…>», - поделился Андрей Воробьёв.
«Московская область для Беларуси является номером один из всех российских регионов. У нас самый высокий товарооборот - плюс 27% в прошлом году, самое большое количество кооперационных проектов. Более 120 компаний с белорусским капиталом работают на территории Подмосковья. <…> В повестке появился ряд инвестиционных предложений из других отраслей, кроме классических, в которых мы сегодня работаем»,- подчеркнул Дмитрий Крутой.
Стоит отметить, что Республика Беларусь является главным партнером Московской области по экспорту и одним из основных торгово-экономических партнеров.
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Мира Полтева