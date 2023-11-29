Воробьёв объявил о планах выдать в следующем году 295 сертификатов на социальную ипотеку

В текущем году сертификаты на приобретение жилья по программе социальной ипотеки получили 296 жителей Подмосковья. А в 2024-м планируется выдать ещё порядка 300, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьёв. Отметить новоселье смогут 160 медработников, 73 учителя, 57 учёных и специалистов оборонно-промышленного комплекса, а также пять тренеров.