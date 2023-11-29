Воробьёв объявил о планах выдать в следующем году 295 сертификатов на социальную ипотеку

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
В текущем году сертификаты на приобретение жилья по программе социальной ипотеки получили 296 жителей Подмосковья. А в 2024-м планируется выдать ещё порядка 300, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьёв. Отметить новоселье смогут 160 медработников, 73 учителя, 57 учёных и специалистов оборонно-промышленного комплекса, а также пять тренеров.
Уникальная программа поддержки спецалистов «Социальная ипотека» действует в регионе по инициативе губернатора с 2016 года.
Всего с 2016 года, по словам губернатора, благодаря социальной ипотеке решить квартирный вопрос смогли порядка 3 тыс человек.
Согласно условиям программы, Московская область оплачивает полную стоимость жилья – первоначальный взнос 50% плюс ежемесячную оплату основного долга в течение 10 лет. Специалист только гасит проценты по кредиту банка. Он может купить готовое жильё у застройщика или на вторичном рынке, либо участвовать в долевом строительстве многоквартирного дома.
Всего с 2016 года социальной ипотекой в Московской области воспользовались 1706 медработников, 575 представителей сферы образования, 706 молодых учёных и специалистов ОПК, а также 63 тренера.
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«Аренда и покупка жилья в столичном регионе – удовольствие не из дешёвых. Поэтому подключаемся и помогаем талантливым специалистам, у которых горят глаза. Уже восемь лет в Подмосковье действует социальная ипотека для педагогов, врачей и фельдшеров, тренеров спортшкол, людей, которые посвящают себя науке и открытиям. Программа очень востребована. Каждый год мы выдаём порядка 300 сертификатов. В 2024-м поможем приобрести жилье на выгодных условиях ещё 295 специалистам», – отметил Воробьёв.
Согласно условиям программы, Московская область оплачивает полную стоимость жилья – первоначальный взнос 50% плюс ежемесячную оплату основного долга в течение 10 лет. Специалист только гасит проценты по кредиту банка. Он может купить готовое жильё у застройщика или на вторичном рынке, либо участвовать в долевом строительстве многоквартирного дома.
Всего с 2016 года социальной ипотекой в Московской области воспользовались 1706 медработников, 575 представителей сферы образования, 706 молодых учёных и специалистов ОПК, а также 63 тренера.
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Лора Луганская