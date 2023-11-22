Воробьёв поздравил главу Центра двойных технологий «Союз» с присвоением звания Героя Труда

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Губернатор Московской области Андрей Воробьев во время рабочей поездки в Дзержинск заехал в Центр двойных технологий «Союз» и поздравил его гендиректора Юрий Милёхина с присвоением ему звания Героя Труда.
«Я сегодня заехал на предприятие, чтобы поздравить вас, Юрий Михайлович, и коллег, которые здесь работают. Президент присвоил вам высокое звание. Хочется высказать слова признательности в вашем лице всем сотрудникам, а их более 2,5 тыс. Вы делаете важное дело. Каждый выполняет на своём участке серьёзную работу – технолог он, конструктор или электрик», – сказал Воробьёв.Предприятие имеет стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса России. С использованием уникальных технологий и материалов на нём уже более 75 лет производят заряды и ракетные двигатели на твёрдом топливе для систем вооружения, корпуса для ракетных двигателей из композиционных материалов, продукцию металлообработки, аэрозольные установки пожаротушения. Передовые разработки Союза» активно используют в современных образцах вооружения.
«В 2022 году нашему предприятию исполнилось 75 лет. У нас работает много заслуженных конструкторов, изобретателей, лауреатов государственных премий, премий правительства. Многие сотрудники награждены орденами и медалями России. Но нас не забывает и область. Огромное спасибо, Андрей Юрьевич, за внимание и поддержку, – сказал Милёхин.Он напомнил, что сегодня круглосуточно идет работа по выпуску необходимой для страны продукции. В последний год предприятие существенно нарастило число сотрудников. Они трудятся в четыре смены.
В центре работает более 2,4 тыс специалистов – химиков, технологов, инженеров. За высокие результаты более 200 сотрудников удостоены высших премий страны.
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