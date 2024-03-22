АО «Российский экспортный центр» помогает бизнесу на внешнем рынке

В 2024 году в число самых востребованных стран, где россияне покупают жилье, вошли Турция, Кипр, Таиланд, ОАЭ и Франция. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на данные компании «Ricci | зарубежная недвижимость». Ее эксперты проанализировали рынок зарубежной недвижимости Европы и Азии.