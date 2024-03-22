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АО «Российский экспортный центр» помогает бизнесу на внешнем рынке

22 марта 2024, 15:07
Фото: istockphoto/Tryaging

Фото: istockphoto/Tryaging

АО «Российский экспортный центр» (РЭЦ) оказывает предпринимателям меры поддержки, которые помогают отечественным бизнесменам и компаниям успешно развивать экспортною деятельность.
Мероприятия по оказанию помощи российскому бизнесу проводятся в рамках реализации национального проекта «Международная кооперация и экспорт». Его основной целью является увеличение несырьевого неэнергетического экспорта из России.

Так, входящее в группу РЭЦ российское экспортное страховое агентство ЭКСАР в 2023 году предоставило страховое покрытие на сумму более 525 миллиардов рублей. Это на 47% больше, чем в 2022 году. Объём внешнеторговых сделок, которые ЭКСАР сопровождал инструментами страховой поддержки, вырос на 31% и в абсолютном выражении составил более 14 миллиардов долларов США.


Всего за предыдущий год поддержка была оказана более 670 компаниям-участникам внешнеэкономической деятельности. Из них 58,1% — субъекты малого и среднего предпринимательства. По словам старшего вице-президента РЭЦ, генерального директора ЭКСАР Никиты Гусакова, результаты работы компании по поддержке критического импорта превзошли плановые ожидания и были достигнуты благодаря стратегической переориентации географии экспортных потоков.

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Набиуллина прокомментировала отзыв лицензий у российских банков
Набиуллина назвала работу ЦБ по отзыву лицензий у российских банков точечной
22 марта 2024, 15:48

Фото: kremlin.ru

Работа ЦБ по отзыву лицензий у российских банков проводится целенаправленно.
Об этом 22 марта на пресс-конференции заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина.

Она подчеркнула, что отзыв лицензии является крайней мерой, предшествующей системной работе.

«Мы принимаем точечные решения по отзыву лицензий. Внимательно контролируем и проводим надзор за ситуацией в конкретных банках. Не было у нас моратория. Если банк не исправляет свое положение, будь то из-за недостаточности капитала или массового увеличения сомнительных операций, мы принимаем соответствующие меры», — добавила Набиуллина.
Ранее Центробанк отозвал лицензию у банка «Стрела». Банк специализировался на переводах между «Киви банком» и иными участниками рынка. ЦБ оценивает эти операции как высокорисковые.

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В Подмосковье проведут агрофорум по антикризисным практикам
22 марта 2024, 13:26

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

Четвёртый открытый региональный агрофорум «Наша земля – Подмосковье» проведут 20 апреля в Коломне, главной темой форума станут антикризисные практики и решение кадровых вопросов, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
«В ходе форума участники смогут обсудить различные антикризисные меры и практики, а также кадровые потребности сельскохозяйственных предприятий. По итогам встречи планируется выработать рекомендации по трудоустройству молодёжи», — отмечается в сообщении.
В рамках форму будет организована выставка-ярмарка продукции предприятий сельского хозяйства, а также различные развлечения для детей и взрослых, включая квесты, езду на лошадях и трактор-шоу.
Желающие принять участие в работе форума должны пройти онлайн-регистрацию по ссылке.

Мероприятие состоится на площадке Коломенского аграрного колледжа имени Н.Т. Козлова по адресу: Коломна, Малинское шоссе, дом №36. Более подробная информация о форуме размещена на официальном сайте колледжа.

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На новом кондитерском производстве в Чехове создадут около 50 рабочих мест
22 марта 2024, 10:39

Фото: Елена Лабзина

Около 50 новых рабочих мест появится в городском округе Чехов благодаря запуску нового производства кондитерских изделий, инвестор проекта — компания «Орбита», передаёт корреспондент Елена Лабзина.
Сейчас уже получено разрешение на строительство, ведётся поиск подрядчика на возведение объекта, рассказала директор компании Мафтуна Шарипова.

«Сейчас подготовительный этап: проводится тендер для выбора подрядчика. Подписаны акты для подготовки земли: выравнивание участка, подведение электричества, канализации. Надеемся к началу лета возвести каркас производственного здания. Расширение нашего производства даст округу более 50 рабочих мест», — отметила Шарипова.
Она также рассказала, что сейчас предприятие временно работает в Домодедове, на производстве заняты 15 человек. Полностью перевести производство в Чехов планируется до конца года.

Участок под строительство предприятия компания-инвестор получила в рамках льготной региональной программы по поддержке импортозамещения «Земля за 1 рубль». По этой программе земля предоставляется в аренду за один рубль на три года. Если проект окажется успешным, арендатору предоставят возможность выкупить землю на 15% от её кадастровой стоимости.

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#кондитерские изделия
#экономика
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В Подмосковье прошло заседание по регулированию розничной продажи
22 марта 2024, 10:23

Фото: пресс-служба уполномоченного по защите прав предпринимателей

Комитет по аграрной политике и потребительскому рынку Московской областной Думы провел расширенное заседание «О совершенствовании законодательного регулирования розничной продажи алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания в объектах общественного питания, расположенных в многоквартирных домах». Об этом сообщила пресс-служба уполномоченного по защите прав предпринимателей.
Мероприятие проводилось из-за частных жалоб населения на заведения, торгующие спиртными напитками, расположенные на первых этажах многоквартирных домов.

«В ходе дискуссии было внесено предложение на ограничение времени розничной продажи пива и пивных напитков организациями, не имеющими лицензии на розничную реализацию алкогольной продукции периодом с 8:00 до 23:00. Указанное ограничение затронет менее 10% организаций, осуществляющих розничную продажу пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи, не вызовет ощутимых потерь консолидированного бюджета Московской области, будет способствовать укреплению общественного порядка», — отметили в пресс-службе.

Кроме этого, бизнес-омбудсмен Владимир Головнёв подчеркнул, что данное предложение также учитывает и интересы предпринимателей, при ​этом не влечет для них сильных негативных последствий.

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Центробанк отозвал лицензию у еще одного российского банка
Банк России отозвал лицензию у банка «Стрела»
22 марта 2024, 09:40

Фото: istockphoto/Vladislav Zolotov

Банк России отозвал лицензию у банка «Стрела» с 22 марта. Об этом сообщается на официальном сайте ЦБ РФ.
Кредитная организация прежде занимала 321 место в банковской системе РФ.

Причина, по которой финансовый регулятор пошел на эту меру, стало нарушение законов, регулирующих банковскую деятельность. Вкладчикам организация вернет остаток средств, однако их сумма не должна превышать более 1,4 миллиона рублей на одного вкладчика.

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Названы популярные у россиян страны для покупки недвижимости в 2024 году
22 марта 2024, 07:34

Фото: iStock/ Kirpal Kooner

В 2024 году в число самых востребованных стран, где россияне покупают жилье, вошли Турция, Кипр, Таиланд, ОАЭ и Франция. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на данные компании «Ricci | зарубежная недвижимость». Ее эксперты проанализировали рынок зарубежной недвижимости Европы и Азии.
Отмечается сохранение высокого покупательского интереса со стороны россиян. Так, количество сделок по покупке россиянами объектов в вышеуказанных странах выросло в этом году почти на 10% по сравнению с январем-февралем прошлого года.

Чаще всего граждане РФ приобретают дома, квартиры или апартаменты для отдыха и собственного проживания, диверсификации активов, а также получения иммиграционного статуса.

Эксперты также обращают внимание, что сейчас в наиболее востребованных локациях спрос существенно превышает качественное предложение.

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Банки впервые с осени подняли лимиты по кредиткам для россиян
22 марта 2024, 04:27

Фото: iStock/ BernardaSv

Средний размер лимита по кредитным картам в феврале вернулся к росту после четырех месяцев снижения и достиг 96,6 тыс. руб. Об этом пишет РБК, ссылаясь на статистику бюро кредитных историй «Скоринг бюро».
С сентября показатель падал, потеряв 12,2% от пикового значения 106,4 тыс. руб. За февраль он прибавил 3,4%.

Также вернулись к росту средний чек по кредиткам и выдачи: в феврале российские банки оформили клиентам — 2,08 млн кредитных карт с общим лимитом в 200,8 млрд руб. Таким образом за месяц выдачи в количественном выражении увеличились на 5,1%, а в денежном — на 8,6%.

По данным статистики, в феврале ускорились выдачи не только кредиток, но и потребительских кредитов.

Необеспеченное кредитование значительно замедлилось с сентября, когда ЦБ ужесточил регулирование по ссудам и кредитам для банков. С 1 января лимиты для банков были снова урезаны, и сильнее всего в сегменте кредитных карт.
Кроме того, ставки в России остаются высокими.

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Дилеры самостоятельно установят цены на автомобили Solaris
22 марта 2024, 03:32

Фото: iStock/ bigtunaonline

Производитель автомобилей Solari — завод AGR — отказался от публикации официальных прайс-листов с рекомендованными розничными ценами. На предприятии решили, что цену на модели продавцы будут устанавливать самостоятельно. Об этом сообщает портал Quto со ссылкой на несколько дилеров, реализующих Solaris питерской сборки.
Дилеры уже начали публиковать цены на своих сайтах. Основную часть отгружаемых с завода AGR машин на сегодняшний день составляют седаны Solaris HS и кроссоверы Solaris HC. Но есть также Solaris KRX и Solaris KRS.

Портал отмечает, что первая партия седанов Solaris HS у официального дилера была раскуплена в течение суток. Такая же ситуация наблюдается и в других автосалонах.

Седан Solaris HS реально приобрести за 2 064 000 руб., выяснила редакция Quto. Такую сумму просят за модель со 123-сильным 1,6-литровым мотором и 6-диапазонным «автоматом». В базовую версию Active Plus включены кондиционер, обогрев передних сидений, фронтальные эирбеги и система стабилизации.

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МВФ одобрил выделение Киеву нового транша в 880 миллионов долларов
22 марта 2024, 02:52

Фото: iStock/krblokhin

Международный валютный фонд (МВФ) одобрил выделение Украине нового транша в размере 880 миллионов долларов. Как сообщила пресс-служба организации, все эти средства должны будут пойти на поддержку национального бюджета страны.
О достижении соглашения МВФ объявил в конце февраля. Фонд зафиксировал на Украине положительную динамику роста экономики, но признал неопределенным прогноз ее дальнейшего развития. Это первый из четырех платежей на общую сумму 5,4 миллиарда долларов США, которые должны быть осуществлены в этом году в рамках полномасштабной программы, утвержденной для Украины.

Предыдущий транш в $900 млн был одобрен Советом исполнительных директоров МВФ в декабре 2023 года. По оценке фонда, в 2024 году Киеву нужно получить от доноров порядка $32 млрд. Согласно мнению агентства Bloomberg, это может стать «вторым по величине финансовым спасательным кругом» для Киева после грантов и кредитов от Европейского союза.

Напомним, что ранее Международный валютный фонд утвердил четырехлетнюю программу расширенного кредитования для Украины с финансированием в размере $15,6 млрд. Первый транш в $2,7 млрд в рамках этого механизма поступил в украинский бюджет в апреле 2023 года.

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#украина
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