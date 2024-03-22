АО «Российский экспортный центр» помогает бизнесу на внешнем рынке

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АО «Российский экспортный центр» (РЭЦ) оказывает предпринимателям меры поддержки, которые помогают отечественным бизнесменам и компаниям успешно развивать экспортною деятельность.
Мероприятия по оказанию помощи российскому бизнесу проводятся в рамках реализации национального проекта «Международная кооперация и экспорт». Его основной целью является увеличение несырьевого неэнергетического экспорта из России.
Так, входящее в группу РЭЦ российское экспортное страховое агентство ЭКСАР в 2023 году предоставило страховое покрытие на сумму более 525 миллиардов рублей. Это на 47% больше, чем в 2022 году. Объём внешнеторговых сделок, которые ЭКСАР сопровождал инструментами страховой поддержки, вырос на 31% и в абсолютном выражении составил более 14 миллиардов долларов США.
Всего за предыдущий год поддержка была оказана более 670 компаниям-участникам внешнеэкономической деятельности. Из них 58,1% — субъекты малого и среднего предпринимательства. По словам старшего вице-президента РЭЦ, генерального директора ЭКСАР Никиты Гусакова, результаты работы компании по поддержке критического импорта превзошли плановые ожидания и были достигнуты благодаря стратегической переориентации географии экспортных потоков.
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Так, входящее в группу РЭЦ российское экспортное страховое агентство ЭКСАР в 2023 году предоставило страховое покрытие на сумму более 525 миллиардов рублей. Это на 47% больше, чем в 2022 году. Объём внешнеторговых сделок, которые ЭКСАР сопровождал инструментами страховой поддержки, вырос на 31% и в абсолютном выражении составил более 14 миллиардов долларов США.
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Александр Бойцов