В 2024 году РЖД вывезет на экспорт 100 млн тонн угля в восточном направлении

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РЖД заключила соглашения об экспорте около 100 млн т угля из регионов в восточном направлении, сообщает РБК. Документы были подписаны с правительствами Кемеровской области, республик Якутия, Бурятия, Хакасия, Тыва и Иркутской области, закрепляя основные параметры по вывозу продукции предприятий в направлении Дальнего Востока.
В 2024 году грузоотправители планируют перевезти различные объемы каменного угля для экспорта из разных регионов, в частности из Кузбасса – 54,1 млн т, из Якутии – 26,3 млн т, из Бурятии – 8,5 млн т, из Хакасии – 6,5 млн т, из Иркутской области – 3,3 млн т и из Тывы – 0,65 млн т. Кобзев.
Подписанные соглашения устанавливают квартальное распределение объемов перевозок в восточном направлении.
Ранее газета «Ведомости» писала, что правительство Иркутской области инициирует заключение соглашения с РЖД с гарантированным объемом отгрузки угля из региона, который должен составить не ниже 3,5 млн тонн.
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Подписанные соглашения устанавливают квартальное распределение объемов перевозок в восточном направлении.
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