Автор «Чёрного лебедя» Талеб заявил о риске «смертельной спирали» госдолга США

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Соединённые Штаты рискуют оказаться в ловушке «смертельной спирали» из-за растущего быстрыми темпами государственного долга. Об этом предупредил экономист и трейдер, автор нашумевшего труда «Чёрный лебедь» Нассим Талеб.
Экономист полагает, что Конгресс продолжит расширять лимит долга, так как из-за структуры политической системы боится правильных действий. Из-за этого в конечном итоге образуется долговая спираль. А долговая спираль в этом случае подобна спирали смерти, заключил Талеб.
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