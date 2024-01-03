Мария Захарова поздравила США с обновлением рекорда по государственному долгу

Фото: сайт Кремля
По сообщению министерства финансов США, государственный долг страны на текущий момент превысил 34 триллиона долларов и достиг наивысшего показателя за всю историю. Официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова иронично поздравила Штаты с достижением этого результата.
Госдолг США растёт небывалыми темпами. Ещё месяц назад этот показатель составлял 33 триллиона долларов.
По мнению директора федерального методического центра по финансовой грамотности, доцент кафедры мировых финансовых рынков и финансовых технологий РЭУ им. Г. В. Плеханова Дениса Перепилицы, неуёмный рост государственного долга США уже практически обрёк эту страну на дефолт. По мнению финансиста, это неприятное для экономики явление произойдёт в Соединённых Штатах не позднее, чем через десять лет.
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«С Новым госдолгом!», — на манер новогоднего поздравления написала российский дипломат в своём телеграм-канале.
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Александр Бойцов