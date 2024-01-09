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В Петербурге возобновил работу завод Hyundai

09 января 2024, 13:30
Фото: iStock/eyewave

Фото: iStock/eyewave

9 января 2024 года автозавод Hyundai в Санкт-Петербурге возобновил свою работу. Сейчас там трудятся 800 человек. Об этом сообщает «Фонтанка».
В настоящее время персонал завода проходит обучение, также проходит обслуживание оборудования.

Напомним, предыдущий период простоя завода корейского производителя Hyundai в Петербурге был продлен до 31 декабря 2023 года.


Завод Hyundai приостановил свою деятельность в России в марте 2022 года. Здесь собирались Hyundai Solaris, Hyundai Creta, Kia Rio и Kia Rio X. Однако в конце 2023 года актив корейской компании выкупила российская «Арт-Финанс». По предварительным данным, завод в Санкт-Петербурге начнет производить автомобили в середине 2024 года. Автомобили здесь будут собирать из оставшихся деталей, только под маркой GAC.

Впоследствии здесь начнут собирать китайские автомобили.

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