Банк «Открытие» перейдёт под бренд ВТБ

Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков
Перевод сети отделений банка «Открытие» под бренд ВТБ начнётся в декабре этого года и полностью завершится к концу 2024 года. Об этом сообщил зампредседателя правления банка Георгий Горшков на инвестиционном форуме ВТБ «Россия зовёт!».
Он отметил, что уже до конца этого года ожидается переход 50% кредитов наличными, оформленных в банке «Открытие», на обслуживание ВТБ в удобном для клиентов формате.
Клиенты банка «Открытие» уже с начала следующего года смогут воспользоваться предложениями ВТБ. В частности, оформить дебетовую или кредитную карту, ипотечное кредитование, а также ряд использовать сберегательных продуктов. В январе россияне смогут оформить вклады в рублях на срок свыше шести месяцев, а уже со второго квартала в «Открытии» будут доступны все вклады и накопительные счета ВТБ.
Напомним, что Банк России в декабре прошлого года продал 100% акций банка «Открытие». ВТБ приобрёл их за 340 миллиардов рублей.
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Клиенты банка «Открытие» уже с начала следующего года смогут воспользоваться предложениями ВТБ. В частности, оформить дебетовую или кредитную карту, ипотечное кредитование, а также ряд использовать сберегательных продуктов. В январе россияне смогут оформить вклады в рублях на срок свыше шести месяцев, а уже со второго квартала в «Открытии» будут доступны все вклады и накопительные счета ВТБ.
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Анастасия Чинкова