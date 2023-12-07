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Банк «Открытие» перейдёт под бренд ВТБ

ВТБ до конца 2024 года завершит интеграцию банка «Открытие»
07 декабря 2023, 11:20
Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков

Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков

Перевод сети отделений банка «Открытие» под бренд ВТБ начнётся в декабре этого года и полностью завершится к концу 2024 года. Об этом сообщил зампредседателя правления банка Георгий Горшков на инвестиционном форуме ВТБ «Россия зовёт!».
Он отметил, что уже до конца этого года ожидается переход 50% кредитов наличными, оформленных в банке «Открытие», на обслуживание ВТБ в удобном для клиентов формате.

Клиенты банка «Открытие» уже с начала следующего года смогут воспользоваться предложениями ВТБ. В частности, оформить дебетовую или кредитную карту, ипотечное кредитование, а также ряд использовать сберегательных продуктов. В январе россияне смогут оформить вклады в рублях на срок свыше шести месяцев, а уже со второго квартала в «Открытии» будут доступны все вклады и накопительные счета ВТБ.


Напомним, что Банк России в декабре прошлого года продал 100% акций банка «Открытие». ВТБ приобрёл их за 340 миллиардов рублей.

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#банки
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#переход
#клиенты
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Набиуллина раскрыла, что ведёт российскую экономику к «тупику»
Глава ЦБ Набиуллина заявила, что избыток льготных госпрограмм приведёт к тупику
07 декабря 2023, 17:02

Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко

Чрезмерное количество льготных государственных программ становится «тупиком» для экономики России. Об этом в ходе инвестиционного форума ВТБ «Россия зовёт!» заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина.
Она рассказала, что все россияне платят за те дешёвые кредиты, которые получают только избранные. И получается так, что программы расширяются, в результате чего повышается и ключевая ставка. 

Набиуллина заявила, что такой путь превращается в «порочный круг», из которого нужно выходить, поскольку это в конечном итоге приведёт к тупику.

Ранее президент России в ходе того же мероприятия, комментируя непрекращающиеся споры о повышении ключевой ставки, заявил, что несмотря на такие меры Центробанк идёт правильным путём. 

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#банк россии
#экономика
#эльвира набиуллина
#льготы
#россия
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Путин: Лидеры ряда стран не поддаются «цыканью зубами» со стороны Запада
07 декабря 2023, 15:48

Фото: сайт Кремля

Президент РФ Владимир Путин во время выступления на форуме ВТБ «Россия зовет!» заявил, что несмотря на внешнее давление Запада, есть ряд стран, которые ему не поддаются.
По словам главы государства, лидеры таких государств руководствуются национальными интересами и не оглядываются на «цыканье зубами» западных стран и их нашептывание на ухо. 
 
Российский лидер оценил состояние экономики и прокомментировал повышение ключевой ставки в стране. Он заявил, что уровень ВВП вырос по сравнению с прошлым годом и продолжит увеличиваться. Владимир Пути  отметил, что несмотря на обсуждения и разногласия на фоне повышения ключевой ставки, цифры подтверждают, что решение об ее увеличении было правильным и выгодным. 

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#ввп
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#путин
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#ключевая ставка
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Путин предупредил о новой эпохе перемен, в которой выстоять сможет только сильная страна
Путин: мир вступил в эпоху перемен, устоять сможет только суверенная страна
07 декабря 2023, 15:17

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин заявил, что мир уже вступил в эпоху кардинальных перемен и испытаний, когда выстоять сможет только суверенная страна.
По словам российского лидера, нынешний мир ожидают кардинальные перемены и серьезные испытания. Он подчеркнул, что это коснётся не только компаний и отраслей, но и целых стран и регионов мира.

«Успешно пройти этот этап, стать одним из центров роста новой глобальной экономики сможет только сильная, стабильная, я хочу подчеркнуть, обязательно хочу это подчеркнуть и сделать на этом акцент, суверенная страна», - сказал Путин.

Напомним, глава государства выступает на форуме ВТБ «Россия зовет», который проходит в Москве. По словам Путина, в ближайшее время монополия крупнейших западных банков будет подорвана.Глава государства также отметил, что Россия выступает за развитие экономики демократическим путем, в отличии от США, которые эксплуатируют союзников и иные страны.

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#страны
#развитие
#мир
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Выражение «Россия — бензоколонка» больше не актуально, заявил Путин
Путин назвал неприменимым выражение «Россия — бензоколонка»
07 декабря 2023, 15:12

Фото: IStock/Larineb

Президент России Владимир Путин в ходе выступления на пленарном форуме ВТБ «Россия зовет» оценил состояние отечественной экономики и заявил, что выражение «страна-бензоколонка» больше нельзя применить к РФ.
Глава государства отметил, что структура российской экономики претерпела изменения, при этом рынок продолжает оставаться открытым и конкурентным. 
 
По словам президента, количество иностранных компаний, которые продолжают работать на территории страны, увеличилось на 150, что говорит о том, что Россия никого не выгоняет и ни от кого не закрывается. 
 
Также российский лидер прокомментировал повышение ключевой ставки. Он отметил, что несмотря на споры на фоне этого события, цифры говорят о правильном решении. 

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Путин рассказал об окончании эпохи платежной системы SWIFT
07 декабря 2023, 15:12

Фото: сайт Кремля

Президент РФ Владимир Путин сообщил о крахе банковской системы SWIFT.
Об этом Владимир Путин заявил во время выступления на четвертом инвестиционном Форуме ВТБ «Россия зовет!».

По словам Путина, система SWIFT подорвала к себе доверие. Она становится архаичной, и её заместят оплатой в национальных валютах.

По прогнозам Путина, в скором времени монополия крупных западных банков окажется подорванной. 

Путин отметил, что Россия выступает за развитие экономики демократическим путем, в отличии от США, которые эксплуатируют союзников и иные страны. Владимир Путин также указал на темпы роста отечественной экономики и ВВП. По его словам, они превосходят ведущие страны Евросоюза.

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#владимир путин
#новости
#политика
#экономика
#банки
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Путин предупредил об уничтожении монополии западных банков
Путин: в ближайшее время монополия крупных западных банков будет подорвана
07 декабря 2023, 14:52

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин, в рамках своего выступления на пленарном заседании форума ВТБ «Россия зовёт!» заявил, что в ближайшее время монополия крупнейших западных банков будет подорвана.
Глава государства также отметил, что Россия выступает за развитие экономики демократическим путем, в отличии от США, которые эксплуатируют союзников и иные страны. Владимир Путин также указал на темпы роста отечественной экономики и ВВП. По его словам, они превосходят ведущие страны Евросоюза. 
 
По итогам текущего года, ВВП вырос на 3,2% и продолжит увеличиватся. 

В свою очередь, глава ВТБ Андрей Костин добавил, что экономическая система России не будет возвращаться к прежнему устройству. 

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Банк «Открытие» перейдёт под бренд ВТБ
#россия
#владимир путин
#ввп
#развитие
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Путин начал участие в пленарном заседании форума ВТБ «Россия зовёт»
07 декабря 2023, 14:41

Фото: сайт Кремля

В Москве проходит форум ВТБ «Россия зовет». На нем выступает президент России Владимир Путин.
Прежде сообщалось, что глава государства примет участие в Инвестиционном форуме ВТБ «Россия зовет». Впервые после окончания пандемии, мероприятие проходит в очном формате. В ходе своего выступления на форуме, глава ВТБ Андрей Костин заявил, что моноцентричная модель глобализации, которая имела место быть последние годы, продемонстрировала неэффективность. Более того, она находится в кризисе. 
 
Руководитель кредитной организации также добавил, что экономика России к прежнему устройству возвращаться не намерена. 
 
На мероприятии присутствуют инвесторы из различных стран. Форум проходит в Москве в Центре международной торговли. 

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#россия
#экономика
#форум
#инвесторы
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В Минэкономики обвинили охранников в снижении производительности труда в РФ
Решетников: охранники и бухгалтеры снижают производительность труда в РФ
07 декабря 2023, 12:44

Фото: РИА Новости/Алексей Майшев

На российский предприятиях слишком много охранников и бухгалтеров, что приводит к снижению производительности труда. Об этом заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников.
По его словам, чрезмерное количество работников этих специальностей обусловлено излишними требованиями. Так Решетников предложил заменить охранников камерами, которые будут подключены к единому центру наблюдений, из которого уже будет осуществляться контроль за объектами. 

А частая смена положений по бухгалтерскому учёту требует частой перестройки систем и помогает трудоустраивать большое количество специалистов, добавил Решетников. 

Министр экономического развития подчеркнул, что в России необходимо принятие ряда системных мер для повышения производительности труда. 

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#министр
#трудоустройство
#россия
#экономика
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Япония и РФ сократили квоты на рыбный промысел в 2024 году
07 декабря 2023, 08:37

Фото: РИА Новости/Сергей Красноухов

Страны уменьшат обоюдные квоты на вылов рыбы с 50 до 44 тысяч тонн в 200-мильных исключительных экономических зонах.
ТАСС сообщает, что Япония и Россия пришли к договору о квотах на ведение взаимного промысла в 200-мильных исключительных экономзонах двух стран в 2024 году, сократив данный объём по сравнению с 2023 годом, сообщает Управление рыболовства Японии.

Российским рыбакам разрешат выловить 32 тысячи тонн скумбрии, 10 тысяч тонн сардины и 2 тысячи тонн трески. Японцы смогут выловить в российских водах 25,8 тысяч тонн сайры, 5,6 тысяч тонн кальмара, 3,2 тысяч тонн трески. 

Число судов из РФ, которые будут допущены к промыслу, сократятся с 89 до 79, количество японских будет на прежнем уровне-22. Консультации по условиям договора проводили представители стран с 27 ноября по 6 декабря. 

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#япония
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#рыба
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