Владимир Путин примет участие в форуме ВТБ «Россия зовет»

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Президент РФ Владимир Путин примет участие в пленарной сессии форума ВТБ «Россия зовет». На 7 декабря запланировано его большое выступление.
Форум будет проходить в очном формате в Москве в Центре международной торговли, также планируется онлайн-трансляция. В этом году его основной темой станет «Жизнь без глобализации: объединяя суверенные экономики».
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Александр Бойцов