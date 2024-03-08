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Банки начали снижение ставки в отсутствие нужды в деньгах

08 марта 2024, 02:47
Фото: РИА Новости/ Наталья Селиверстова

Фото: РИА Новости/ Наталья Селиверстова

Банк России зафиксировал в конце февраля снижение средней максимальной ставки по вкладам крупнейших банков до минимального значения в этом году — до 14,789% годовых, пишет «Коммерсантъ».

Издание отмечает, что по итогам третьей декады февраля по сравнению со второй снижение стало символическим (7 базисных пунктов). Но эксперты полагают, что регулятор зафиксировал начало тренда на понижение процентных доходов по вкладам граждан. Такая тенденция объясняется тем, что ожидается снижение ключевой ставки, а деньги банкам в условиях охлаждения потребительского кредитования уже не так необходимы.

То есть прогнозируется разворот картины, которая сохранялась больше полугода. С июля 2023 года по январь 2024 года средняя максимальная ставка выросла почти в два раза — с 7,83% до 14,88% годовых. С конца января сохранялись незначительные колебания возле достигнутой отметки.

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Акционеры Yandex N.V. одобрили продажу бизнеса в России
07 марта 2024, 23:54

Фото: РИА Новости/ Павел Бедняков

Акционеры нидерландской Yandex N.V. одобрили продажу российского «Яндекса» частным инвесторам за 475 млрд руб., пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на пресс-службу компании.
Там рассказали, что решение о реструктуризации бизнеса поддержали 94,3% владельцев акций класса A. Всего же на собрании владельцев акций классов А и B за заключение сделки голоса отдали 98,8%.

По данным издания, в первую очередь закрытый паевой инвестиционный фонд «Консорциум. Первый» должен выкупить у Yandex N.V. контрольный пакет акций, который составляет 68%. В данную часть сделки войдут по меньшей мере 230 млн руб. и 67,8 млн акций класса А. Этот этап будет проведен «в ближайшие недели». Второй состоится через семь недель.

В результате головной компанией теперь будет МКПАО «Яндекс». Она оставит без изменений бизнесы, сервисы и активы группы Yandex N.V., не считая зарубежных стартапов Nebius, Toloka, Avride и TripleTen, а также дата-центра в Финляндии. Управлять компанией и принимать ключевые решения будет по-прежнему действующая команда менеджеров.

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Швейцария выступила за передачу российских денег Украине
07 марта 2024, 19:36

Фото: iStock/Sergdid

Члены швейцарского сената отдали голоса за использование замороженных российских денег ЦБ РФ для восстановления Украины. Об этом говорится в заявлении на сайте парламента.
Речь идёт о сумме в 8,5 миллиардов долларов.

«Активы российского государства и близких к нему организаций, замороженные в рамках санкций, должны быть в состоянии выплачены Украине в качестве репараций», - сказано в документе.

Нужно отметить, что Швейцария не входит в ЕС не является членом военного блока НАТО, поддерживая нейтралитет, но Бёрн присоединился практически ко всем европейским санкциям против Российской Федерации с 24 февраля 2022 года.

1 марта Швейцария присоединилась к 13-му пакету санкций ЕС против России.

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#ес
#швейцария
#активы
#россия
#украина
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Финансист Короев спрогнозировал курс доллара до 93 рублей
07 марта 2024, 19:27

Фото: istockphoto.com/Valeriya

Начальник отдела экспертов по фондовому рынку Альберт Короев заявил, что на следующей неделе ожидается курс доллара до 93 рублей.
«Курс вероятно будет оставаться в ближайшие дни в диапазоне 88-93 рубля, тяготея к его середине. Пока цены на нефть держатся стабильно выше $80 за баррель Brent, российские экспортёры продолжают обязательные продажи валюты, а процентные ставки остаются высокими», —пояснил в беседе с Газета.ру Короев.

Он добавил, что изменений в этом плане стоит ожидать лишь во втором квартале года.

Ранее директор института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец в эфире «Радио 1» рассказал, что темпы роста глобальной экономики замедлятся в 2024 году, что приведёт приведет к снижению цен на нефть и ослаблению российской валюты.

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#рф
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ЦБ РФ продлил на полгода ограничения на снятие наличной иностранной валюты
07 марта 2024, 17:47

Фото: iStock/IUshakovsky

Банк России продлил еще на полгода, до 9 сентября 2024 года, ограничения на снятие наличной иностранной валюты. Об этом сообщается на сайте Центробанка.
Для жителей России, чей валютный счет или вклад был открыт до 9 марта 2022 года, сохраняется лимит на снятие средств — не более 10 тыс. долларов США или эквивалентной суммы в евро.

Банк России сохраняет определенные ограничения по распоряжению наличной валютой по причине западных санкций, которые продолжают действовать в адрес Российской Федерации и мешают отечественным финансовым институтам приобретать наличную валюту западных стран.

Валютные переводы без открытия счета и через электронные кошельки выдаются в рублях. При этом выдаваемая сумма не может быть меньше рассчитанной на день выплаты по официальному курсу ЦБ РФ.

В Центробанке отметили, что юридические лица до 9 сентября 2024 года могут снимать со счетов наличную иностранную валюту (доллары, евро, фунты стерлингов и иены) только на цели командировочных расходов в соответствии с законодательством РФ. На снятие прочей иностранной валюты ограничений нет.

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В Подмосковье выросло производство мясных консервов
07 марта 2024, 14:54

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

Производство мясных консервов в Московской области по итогам 2023 года выросло на 10% по сравнению с предыдущим годом, регион занимает в этой сфере лидирующие позиции в Центральном федеральном округе, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.
«За минувший год в Подмосковье произвели 49 тысяч тонн консервов из мяса. Это 72% от общего объёма, произведенного в ЦФО, и более 38% общероссийского объёма», — рассказал глава министерства Владислав Мурашов.
Он добавил, что достичь таких результатов удалось благодаря модернизации подмосковных заводов по переработке мяса. В числе наиболее крупных производителей он назвал Лыткаринский мясоперерабатывающий завод, Наро-Фоминский консервный завод, а также «МПК Селятино» в городском округе Наро-Фоминск и «ПК Мамир» в Балашихе.

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#минсельхозпрод мо
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#московская область
#подмосковье
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В Подмосковье построят два завода в сфере лёгкой промышленности
07 марта 2024, 14:25

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

Два импортозамещающих завода в сфере лёгкой промышленности построят в этом году на территории Московской области, ещё четыре подмосковных завода модернизируют, сообщает пресс-служба регионального Мининвеста.
«В рамках проектов импортозамещения на территории региона запустят производство текстильных изделий, трикотажной ткани, санитарно-гигиенических изделий и пр.», — говорится в сообщении.
Проекты планируется реализовать в Бронницах, Подольске, Орехово-Зуеве, Богородском и ряде других округов. Благодаря этим проектам в регионе появится ещё более 360 рабочих мест. Инвестиции составят около 1,3 млрд рублей.

В министерстве уточнили, что производство трикотажной ткани и нетканого материала, которое откроют в Подольске, расширит ассортимент отечественных материалов для нужд мебельной промышленности.

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#производство
#экономика
#мининвест мо
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#московская область
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Компания Ceetrus намерена продать около 40 торговых центров в России
07 марта 2024, 09:29

Фото: iStock/Nick_Thompson

Группа Ceetrus, один из крупнейших владельцев и управляющих торговыми центрами в Европе, собирается продать свои активы в России, сообщают «Ведомости».
По словам одного из источников издания, продажа торговых центров уже проходит согласование в правительственной комиссии и уже, вероятно, одобрена.

Продав торговые центры в России, Ceetrus сможет значительно снизить собственные риски, связанные с владением активами после введения санкций. Один из источников утверждает, что логистический оператор «Лидертранс» из Татарстана заинтересован в покупке активов Ceetrus. Об иных потенциальных покупателях пока ничего неизвестно.

Компания Ceetrus, входящая во французскую группу Auchan, является владельцем 40 торговых центров и галерей в России, включая торговые комплексы «Акварель» в Пушкине, Волгограде, Тольятти, а также комплекс «Тройка» в Москве. В её собственность входят прикассовые зоны в гипермаркетах Auchan. Общий объём площадей во владении компании Ceetrus - около 180 000 квадратных метров, хотя на сайте фирмы указано 150 000 квадратных метров.

Представители Ceetrus в России отказались прокомментировать информацию о сделке, а запросы в головной офис группы во Франции и в компанию «Лидертранс» не дали результатов. В любом случае, продажа активов Ceetrus в России, если она состоится, станет значительным событием на рынке недвижимости и может привлечь внимание других потенциальных инвесторов.

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Dassault: Восстановление оборонной промышленности ЕС потребует десятилетия
Глава Dassault: Восстановление обороной промышленности ЕС потребует десятилетие
07 марта 2024, 04:32

Фото: iStock/FOTOFORCE

Восстановление оборонной промышленности в странах ЕС может занять годы или даже десятилетия, особенно из-за продолжающихся военных закупок у американских поставщиков, заявил президент Dassault Aviation во Франции Эрик Трапье, сообщает ТАСС.
«Европа внезапно поверила, что работать на благо оборонной отрасли – это хорошо. Я рад, что это осознание пришло», – отметил он.

По словам Трапье, некоторые страны ЕС по-прежнему закупают продукцию у военно-промышленного комплекса США, что мешает европейским компаниям наладить цепочки поставок.

Ранее Жозеп Баррель заявил, что промышленность Евросоюза оказалась не готова к поддержке Украины.

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#европа
#украина
#сша
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ЕС увеличил экспорт напитков и табака в Россию
«Известия»: ЕС увеличил поставки напитков и табака в Россию на 20,8%
07 марта 2024, 02:21

Фото: iStock/sinonimas

Европейский союз (ЕС) увеличил поставки табака и напитков в Россию до €2,21 млрд в прошлом году, сообщает газета «Известия» со ссылкой на постпредство РФ при ЕС.
Отмечается, что поставки товаров группы «пищевые продукты и живые животные» немного снизились.

Ранее сообщалось, что турецкий экспорт в Россию за февраль упал на треть.

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