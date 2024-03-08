Банки начали снижение ставки в отсутствие нужды в деньгах

Производство мясных консервов в Московской области по итогам 2023 года выросло на 10% по сравнению с предыдущим годом, регион занимает в этой сфере лидирующие позиции в Центральном федеральном округе, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.