Банки начали снижение ставки в отсутствие нужды в деньгах

Фото: РИА Новости/ Наталья Селиверстова
Банк России зафиксировал в конце февраля снижение средней максимальной ставки по вкладам крупнейших банков до минимального значения в этом году — до 14,789% годовых, пишет «Коммерсантъ».
То есть прогнозируется разворот картины, которая сохранялась больше полугода. С июля 2023 года по январь 2024 года средняя максимальная ставка выросла почти в два раза — с 7,83% до 14,88% годовых. С конца января сохранялись незначительные колебания возле достигнутой отметки.
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