Костин ожидает снижения ключевой ставки до 13 процентов к концу года

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К концу 2024 года ключевая ставка в России снизится до 13%, однако это произойдет постепенно и осторожно, «по-женски», считает глава ВТБ Андрей Костин в интервью телеканалу «Россия 24».
«По мере движения, стабилизации инфляции ставка будет снижаться, мы прогнозируем к концу года порядка 13%. Мы считаем, что со второго полугодия ставка точно должна пойти потихоньку вниз, но аккуратно, по-женски будет снижаться, потихонечку», — сказал он.В 2023 году Банк России увеличил ключевую ставку более чем в два раза, с 7,5% до 16% годовых. На последнем заседании этого же года в декабре глава Центрального банка Эльвира Набиуллина заявила, что цикл повышения ставки приближается к завершению.
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