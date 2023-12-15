Стало известно, как долго ключевая ставка останется высокой

Фото: сайт Кремля
Ключевая ставка останется высокой, пока ЦБ РФ не появится устойчивая тенденция на замедление инфляции. Такое заявление сделала глава регулятора Эльвира Набиуллина в рамках пресс-конференции.
Она пояснила, что Банк России будет устанавливать ключевую ставку так, чтобы вернуться к цели инфляции в конце 2024 года.
15 декабря Центробанк повысил ключевую ставку на один процентный пункт, до 16% годовых. Об этом сообщили в пресс-службе Банка России.
Отмечается, что показатели принятой ключевой ставки достигли максимума с апреля 2022 года.Ранее повышение ключевой ставки сразу на два процентных пункта, с 13% до 15% было анонсировано Центробанком 27 октября. До этого показатели повышались в середине сентября.
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«Пока мы не увидим, что складывается устойчивая тенденция к замедлению роста цен и снижению инфляционных ожиданий, ключевая ставка будет оставаться высокой столько времени, сколько потребуется», - отметила Набиуллина.
Отмечается, что показатели принятой ключевой ставки достигли максимума с апреля 2022 года.Ранее повышение ключевой ставки сразу на два процентных пункта, с 13% до 15% было анонсировано Центробанком 27 октября. До этого показатели повышались в середине сентября.
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Элина Позднякова