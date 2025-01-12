Berliner Zeitung: Европа закупает рекордные объемы газа из РФ

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Страны Европы закупают рекордное количество газа из России. Этим поделились в немецком издании Berliner Zeitung.
«Европа закупает рекордные объемы. В отличие от США, российский СПГ пока не попал под санкции в ЕС. В результате экспорт растет до рекордных уровней», — говорится в сообщении.
В издании указывают на то, что президент России Владимир Путин планирует устроить экспорт СПГ из РФ к 2035 году. На фоне этого наблюдается спрос у европейских стран на природное топливо из России.
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Иван Мусатов