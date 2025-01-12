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Независимый кандидат в президенты Румынии Кэлин Джорджеску заявил, что база «Михаил Когэлничану» в Констанце на юго-востоке страны будет использована НАТО для начала войны с Россией. Данное высказывание было сделано в интервью бывшему спецназовцу ВМС США Шону Райану, продемонстрированном телеканалом Digi 24.
«Таким образом, эта база НАТО будет использована для начала крупного наступления в России», — сказал Джорджеску.
Стоит отметить, что «Михаил Когэлничану» станет крупнейшей военной базой НАТО в Европе. Именно она, по мнению политика, будет плацдармом для потенциального наступления на РФ.
Также Джорджеску выступил с критикой международного сообщества. По его словам, страны или притворяются, или у них есть интерес использовать Румынию «как детонатор для опасного прецедента». Политик возмутился и заявил: «Никто не имеет права играть с миром и демократией!».
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Иван Мусатов