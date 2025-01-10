Фицо: «Газпром» поставит Словакии газ другим способом

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«Газпром» поставит Словакии газ другим способом после прекращения транзита через Украину. Такое заявление сделал премьер-министр республики Роберт Фицо в рамках заседания парламентского комитета по европейским делам.
«Компания SPP заполнила резервуары, мы не будем из них брать, сколько это будет возможно. И между этим будем утрамбовывать газ в эти хранилища на основе договора, который у нас есть с "Газпромом"», — пояснил Фицо.
Он добавил, что российская компания пообещала предоставить Словакии газ другим способом.
Фицо подчеркнул, что Россия является надежным партнером, в отличие от Украины. Он считает, что остановкой транзита российского газа Владимир Зеленский хочет навредить интересам Словакии и всего ЕС.
Напомним, что пятилетнее соглашение между «Газпромом» и «Нафтогазом Украины» истекло 31 декабря 2024 года. Зеленский отказался продлевать его, поэтому 1 января в 08:00 мск Россия полностью прекратила поставлять газ в Европу через газопровод, проходящий по территории Украины.
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Элина Позднякова