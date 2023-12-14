Бывшего главу BP Бернарда Луни лишили бонусов и пенсии за ложь совету директоров

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Бывшего директора нефтегазовой компании BP Бернарда Луни лишили бонусных и пенсионных выплат в размере около $40 млн за то, что он не поделился информацией о своих личных отношениях с коллегами.
«Господин Луни сознательно ввел совет директоров в заблуждение. Совет директоров счел, что это является серьезным проступком», — цитирует агентство заявление ВР.
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