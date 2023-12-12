Страны ЕС не смогли согласовать запрет на продажу нефтяных танкеров России

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Страны Евросоюза (ЕС) в разрабатываемом двенадцатом пакете санкций не смогли согласовать запрет на продажу танкеров России. Такой запрет ранее предлагала ввести Еврокомиссия (ЕК), пишет Reuters со ссылкой на дипломатические источники в Брюсселе.
Отмечается, что новый пакет санкций требует от морских перевозчиков из стран, поддерживающих санкции ЕС, уведомлять Еврокомиссию о продаже танкеров РФ при наличии таких сделок.
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Диана Аванесян