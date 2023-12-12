В США приняли закон о запрете импорта урана из России

Директор департамента розничных рисков банка «Зенит» Александр Шорников заявил, что в России в первые месяцы 2024 года ставки по рыночным программам автокредитования могут вырасти до 19–23%. Это связано с ожидаемым ростом ключевой ставки ЦБ, пояснил специалист в беседе с РИА Новости.