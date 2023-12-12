В США приняли закон о запрете импорта урана из России

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В США одобрили законопроект о запрете импорта низкообогащенного урана из Российской Федерации.
«В поддержку закона о запрете импорта российского урана высказалось необходимое большинство конгрессменов. Ограничение будет действовать вплоть до 2040 года», — цитирует РИА Новости заявление палаты представителей США.
Уточняется, что право отменить запрет на импорт урана из России остаётся за американским министром энергетики. Он может воспользоваться им в том случае, если другие источники поставок урана станут недоступны или поставка топлива из РФ будет отвечать национальным интересам США.
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Диана Аванесян