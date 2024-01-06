Россияне за 2023 год перевели в наличные почти ₽2 трлн

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Прирост наличных у населения РФ по итогам 2023 года превысил 1,9 триллиона рублей. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные Банка России.
По информации Центрального Банка, объем наличных денег в обращении на 1 декабря прошлого года составил 17,91 триллиона рублей. При этом ситуация с января по ноябрь 2023 года выражалась в денежном приросте на 1,56 триллиона рублей.
Говоря о статистике 2022 года, объем наличных в обращении увеличился в нашей стране на 2,28 триллиона рублей.
Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что реальные зарплаты, по предварительным данным Росстата по итогам десяти месяцев 2023 года, выросли на 3,9% по сравнению с прошлым годом. По словам Голиковой, планы по достижению показателей бедности, которые были установлены и одобрены главой государства, будут выполнены.
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Екатерина Коршунова