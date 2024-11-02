Бизнес отделения Jaguar Land Rover в России приобрели местные топ-менеджеры

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Активы российского отделения британского автоконцерна Jaguar Land Rover (ООО «Ягуар Ленд Ровер») приобрела компания, принадлежащая его топ-менеджерам. Это следует из данных Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ).
Сделка была завершена совсем недавно — 31 октября. Владельцем 100% акций российского отделения компании Jaguar Land Rover стало ООО «ВСКД Моторс». Эта фирма была зарегистрирована в Москве в конце 2022 года.
Совладельцами этой компании являются работающие в российском отделении Jaguar Land Rover ещё с середины 2010-х годов генеральный директор Вячеслав Кузяков, директор по развитию бизнеса Дмитрий Овчаров (25%), директор отдела послепродажного обслуживания Сергей Скоробогатько (25%) и финансовый и административный директор Екатерина Шаталова (25%).
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