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Бизнес отделения Jaguar Land Rover в России приобрели местные топ-менеджеры

Фото: istockphoto/Traimak_Ivan

Фото: istockphoto/Traimak_Ivan

Активы российского отделения британского автоконцерна Jaguar Land Rover (ООО «Ягуар Ленд Ровер») приобрела компания, принадлежащая его топ-менеджерам. Это следует из данных Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ).


Сделка была завершена совсем недавно — 31 октября. Владельцем 100% акций российского отделения компании Jaguar Land Rover стало ООО «ВСКД Моторс». Эта фирма была зарегистрирована в Москве в конце 2022 года.

Совладельцами этой компании являются работающие в российском отделении Jaguar Land Rover ещё с середины 2010-х годов генеральный директор Вячеслав Кузяков, директор по развитию бизнеса Дмитрий Овчаров (25%), директор отдела послепродажного обслуживания Сергей Скоробогатько (25%) и финансовый и административный директор Екатерина Шаталова (25%).

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Экономист Балынин объяснил пользу для России полного отказа от доллара
02 ноября 2024, 19:50

Фото: iStock/Lazy_Bear

Кандидат экономических наук, доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин заявил, что отказ России от доллара будет полезен для нашей страны, поскольку на данный момент американская валюта токсична для экономики РФ.
Однако прийти к этому отказу Россия должна постепенно естественным путём, считает специалист.

«Если мы не будем использовать доллар в расчётах, то и его курс к рублю будет для нас безразличен. Доллар США выпущен иностранным недружественным государством, он является в настоящее время токсичной валютой.
Минимизация такой токсичности крайне важна для России. Доллар США показал свою ненадежность, поэтому отказ от него на 100% выгоден и гипотетически возможен, но к нему следует прийти естественным путем», — пояснил в беседе с Газета.ру Балынин.

Ранее старший преподаватель кафедры банковского дела университета «Синергия» Андрей Сироткин заявлял, что к концу следующего года курс доллара может превысить отметку в 100 рублей.

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#валюта
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В Солнечногорске заработал новый хаб Ozon для крупногабаритных товаров
02 ноября 2024, 18:57

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

Компания Ozon начала доставку покупателям первых товаров из нового логистического комплекса в городском округе Солнечногорск. Об этом сообщили в пресс-службе Мининвеста Московской области.
«Объём инвестиций девелопера и арендатора, в роли которого выступил маркетплейс, в проект Солнечногорск оценивается в 1 млрд рублей. На первом этапе работу нового логистического центра будут обеспечивать более 200 сотрудников. После выхода на полную мощность здесь смогут обрабатывать до 12 тыс. крупногабаритных заказов в сутки», – рассказала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
Она добавила, что запуск нового хаба сократит сроки доставки крупногабаритных товаров внутри региона.
«В Москве и области активно растёт спрос на услуги маркетплейса. Наша цель – сделать доставку товаров максимально удобной и быстрой, а покупки – выгодными для жителей», – отметил гендиректор Ozon Fulfillment Александр Гейль.
Новый оптово-распределительный центр Ozon будет специализироваться на обработке крупногабаритных товаров. Его площадь – около 50 тыс. кв. м. Там осуществляется полный цикл обработки онлайн-заказов – от приёма товаров до формирования посылок и дальнейшего распределения по сортировочным центрам.

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#екатерина зиновьева
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В 42 муниципалитетах Московской области в ноябре проведут тематические ярмарки
02 ноября 2024, 18:43

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

На территории 42 муниципалитетов Подмосковья в ноябре пройдут 193 тематические ярмарки. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
«Среди тематических ярмарок – «Первый снег» в Звенигороде, «Ноябрьская» в Рузе, «Праздник сластён» в Черноголовке, «День матери» в Шаховской. А с 4 по 10 ноября в Клину проведут ярмарку винодельческой продукции. На торговых площадках будут представлены фермерские товары из Подмосковья, а также товары со всей страны и из ближнего зарубежья», – отметили в региональном Минсельхозпроде.
Это молочная и кисломолочная продукция, мясные деликатесы, рыба, сыры, мёд, кондитерские и хлебобулочные изделия, напитки. Помимо этого, на ярмарках также можно будет приобрести изделия местных ремесленников ручной работы.

Как отметили в ведомстве, самое большее количество ярмарок пройдёт в Щёлкове (20), в Красногорске (14) и в Истре (13).

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#минсельхозпрод мо
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#подмосковье
#московская область
#продукты
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Медведев: Лопающийся «пузырь доллара» грозит крахом мировой экономике
02 ноября 2024, 15:06

Дмитрий Медведев (Фото: сайт Кремля)

Есть опасность, что непомерно раздутый «пузырь доллара» рано или поздно всё-таки лопнет. А это может породить настоящий хаос в международных экономических отношениях.
Такое мнение высказал заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. По его словам, такое развитие событий приведёт к возникновению очень тяжёлых последствий для всех, в том числе и для России. Об этом политик рассказал в интервью RT.

«Рано или поздно этот «пузырь» лопнет», — сказал Медведев.

Он пояснил, что мир не может существовать только на одной доминирующей резервной валюте, тем более, что миссия доллара, по сути, осуществляется за счёт бесконечного кредитования, которое все страны оказывают американской экономике.

Тем не менее, если доллар «разлетится вдребезги», это не будет выгодно никому, в том числе и России, так как наша страна является участником международных экономических отношений, заключил зампред Совбеза РФ.

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#счёт
#мир
#ядерное рф
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«Газпром» накопил в хранилищах рекордный оперативный резерв газа к зиме
02 ноября 2024, 14:50

Фото: iStock/Iurii Garmash

«Газпром» 1 ноября приступил к отбору газа из российских подземных хранилищ (ПХГ). Об этом сообщила пресс-служба компании в своём Telegram-канале.
Отмечается, что к предстоящей зиме энергетическая компания создала в российских хранилищах оперативный резерв в рекордном объёме – 73,034 миллиарда кубометров. Данный показатель является самым большим за всю историю отечественной газовой отрасли.

Днём ранее агентство Bloomberg писало, что энергетические компании Венгрии и Словакии предложили альтернативный путь транзита газа через Украину. Стороны уже близки к подписанию соответствующего контракта. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#газпром
#хранение
#энергетика
#компании
#россия
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Центробанк оставил без изменений список из 13 системно значимых банков
02 ноября 2024, 13:55

Фото: istockphoto/hank5

Банк России утвердил перечень системно значимых кредитных организаций. Регулятор оставил этот список без изменений, включив в него те же 13 банков, что и были в нём ранее.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы Центробанка, опубликованном на его официальном сайте. Отмечается, что перечень составлен согласно методике определения системно значимых кредитных организаций, утверждённой указанием от 13 апреля 2021 года.

В списке остались «Юникредит банк», Газпромбанк, Совкомбанк, ВТБ, Альфа-банк, Сбербанк, «Московский кредитный банк», «Открытие», Росбанк, Т-Банк (прежнее название «Тинькофф»), Промсвязьбанк, Райффайзенбанк, Россельхозбанк. В регуляторе уточнили, что на долю кредитных организаций из данного перечня приходится 79% совокупных активов всего банковского сектора России.

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#банк
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#центробанк
#активы
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Подмосковье вышло в лидеры рейтинга нацпроекта «Производительность труда»
02 ноября 2024, 13:38

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

Московская область включена в группу регионов-лидеров рейтинга нацпроекта «Производительность труда». Итоговый рейтинг за прошлый год составили Минэкономразвития России и АНО «ФЦК», сообщили в пресс-службе подмосковного Мининвеста.
«К концу 2023 года в национальном проекте участвовало около 230 компаний, а экономический эффект от его реализации в Подмосковье достиг 4 млрд рублей. Эти показатели позволили региону войти в число лидеров итогового рейтинга», – отметила зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
Она добавила, что на сегодняшний день регион улучшил показатели по нацпроекту.
«Число участников достигло 280 компаний, а экономический эффект вырос более чем в два раза – до 9 млрд рублей. Поэтому рассчитываем, что и в следующем рейтинге Подмосковье будет в группе лидеров», – заключила зампред.
Как пояснили в министерстве, при составлении рейтинга учитывался охват предприятий мерами по обучению работников; объём льготного кредитования; исполнительская и кассовая дисциплины региональных команд и многое другое.

Зиновьева напомнила, что цель региона в рамках реализации нацпроекта – достижение роста производительности труда на 5% в год на средних и крупных предприятиях основных несырьевых отраслей Московской области.

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#экономика
#подмосковье
#московская область
#инвестиции
#экономика и инвестиции в подмосковье
#нацпроекты
#екатерина зиновьева
#мининвест мо
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Павлово-Посадский Гофрокомбинат обновил рекорд по производству упаковки
02 ноября 2024, 10:17

Фото: пресс-служба администрации г. о. Павловский Посад

Павлово-Посадское предприятие «Гофрокомбинат» в октябре обновило рекорд по производству упаковки из гофрокартона. Выпуск готовой продукции за месяц составил 30 млн кв. м, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
«Павлово-Посадский Гофрокомбинат – одна из 10 крупнейших компаний России по производству гофрокартона, гофротары и гофроупаковки. Она была создана в 2008 году и сейчас двигается по пути постоянной модернизации и внедрения инновационных разработок», – говорится в сообщении.
Сегодня Павлово-Посадский Гофрокомбинат – современное предприятие полного цикла, оснащённое высокотехнологичным оборудованием ведущих мировых производителей. Оно расположено на территории 22 га, а численность сотрудников превышает 1 тыс. человек.

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#подмосковье
#московская область
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Стало известно, как в России изменятся выплаты по больничному
Минтруд: Максимальные выплаты по больничному достигнут 6,8 тысяч рублей в день
02 ноября 2024, 10:05

Фото: iStock/Tero Vesalainen

Максимальный размер выплат по больничному листу в 2026 году вырастет до 207,6 тысяч рублей в месяц или до 6,8 тысяч рублей в день. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на Минтруд РФ.
В текущем году россияне на больничном получают до четырех тысяч рублей в день. В следующем году этот показатель вырастет до 5,7 тысяч рублей. А в 2026 году этот лимит увеличится в 1,7 раза по сравнению с 2024 годом.

В Минтруде напомнили, что максимальный размер выплаты больничного определяется из годового заработка человека - предельной базы для начисления страховых взносов.

Размер выплат по больничному листу зависит от страхового стажа и зарплаты. Если человек работает менее пяти лет, то ему выплачивается 60% от среднего заработка в день за два предыдущих года. При этом 80% получают люди, проработавшие от пяти до восьми лет — 80%. 100% выплачивается тем, чей стаж превышает восемь лет, однако не более максимального лимита.

Таким образом, в расчет по оплате больничного в 2024 году берутся годовые заработки за 2022-й и 2023-й годы.

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