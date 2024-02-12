Обозреватель Арбузов: «РФ активнее развивается сегмент премиум-электромобилей»

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Обозреватель сайта drom.ru Сергей Арбузов заявил об увеличении в 2023 году электромобилей именно китайских автобрендов.
При этом, отметил он, заметно активное развитие в нашей стране сегмента премиум-электромобилей.
По его словам, рост импорта электромобилей в Россию связано, в том числе, и с уходом с российского рынка официальных западных премиум-брендов, на смену которым и пришли китайские.
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«Из КНР везут не только электромобили китайских марок, но и электромобили Tesla, Volkswagen, Audi, выпущенные в Китае. В России активнее всего развивается сегмент премиум-электромобилей. Свои позиции в 2023 году утратили Tesla, Porsche и Audi, из некитайских брендов держится только Volkswagen», — прокомментировал в беседе с RuNews24.ru Арбузов.
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Мелисса Тимофеева