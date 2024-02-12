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Обозреватель Арбузов: «РФ активнее развивается сегмент премиум-электромобилей»

12 февраля 2024, 15:59
Фото: iStock/Shutter2U

Фото: iStock/Shutter2U

Обозреватель сайта drom.ru Сергей Арбузов заявил об увеличении в 2023 году электромобилей именно китайских автобрендов.
При этом, отметил он, заметно активное развитие в нашей стране сегмента премиум-электромобилей.

«Из КНР везут не только электромобили китайских марок, но и электромобили Tesla, Volkswagen, Audi, выпущенные в Китае. В России активнее всего развивается сегмент премиум-электромобилей. Свои позиции в 2023 году утратили Tesla, Porsche и Audi, из некитайских брендов держится только Volkswagen», — прокомментировал в беседе с RuNews24.ru Арбузов.


По его словам, рост импорта электромобилей в Россию связано, в том числе, и с уходом с российского рынка официальных западных премиум-брендов, на смену которым и пришли китайские.

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#электромобили
#цены
#авто
#рост
#рф
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Экономист Динец назвала преувеличением резкое подорожание какао-бобов
Какао всегда дорожает перед Днём святого Валентина, отметила экономист Динец
09 февраля 2024, 16:09

Фото: iStock/eefauscan

Прогноз о росте цен на какао-бобы явно преувеличен, поскольку в преддверии Дня святого Валентина произошло повышение стоимости шоколада, прежде всего, на фьючерсных биржах, а не на рынках сырья. Об этом «Радио 1» рассказала заведующая кафедрой финансов и кредита РУДН Дарья Динец.
Ранее сообщалось, что на Нью-Йоркской бирже значительно подорожали какао-бобы. Их цена достигла рекордных показателей в 5 991 долларов за тонну. Это связано с опасениями о возможном сокращении урожая в Западной Африке из-за засухи.

Динец подчеркнула, что рост цен может быть не таким значительным, каким его прогнозируют в настоящее время. К тому же, необходимо учитывать, что какао-бобы собираются как минимум два раза в год в Кот-д'Ивуаре и Гане, поэтому и прогнозы по дефициту сырья могут быть преувеличены.

«Важно понимать, что шоколад и какао-бобы имеют две категории: премиум, где содержание какао максимальное, и более массовый сегмент, где производители могут компенсировать рост затрат снижением качества. То есть, возникает ситуация, когда происходит сокращение содержания какао в готовом продукте с заменой каких-то других продуктов. Это обеспечивает экономию себестоимости, и производители не увеличивают сильно цены», – сообщила собеседница «Радио 1».

Динец также отметила, что, согласно нынешним прогнозам, до конца года стоимость готовой кондитерской продукции вырастет максимум на 15-20%.

Эксперт выразила уверенность в том, что ситуация ещё может измениться, поскольку спадёт ажиотаж вокруг Дня святого Валентина. Биржевая торговля – это, в первую очередь, Лондон и Нью-Йорк, где этот праздник активно отмечается.

В заключение она добавила, что точный прогноз цен можно будет дать в конце весны.

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#шоколад
#цены
#биржа
#день святого валентина
#экономика
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Жителям Подмосковья объяснили, как вернуть эвакуированный автомобиль
08 февраля 2024, 21:59

Фото: пресс-служба администрации г. о. Химки

Если автомобиль был было неправильно припаркован, его могут эвакуировать. В пресс-службе Главного управления регионального государственного жилищного надзора и содержания территорий Московской области рассказали, как узнать, куда переместили машину, и как забрать её со штрафной стоянки.
Автомобиль могут эвакуировать, если он припаркован в зоне действия запрещающих знаков «Остановка запрещена» и «Работает эвакуатор».

Если владелец не обнаружил свою машину на месте парковки, он должен немедленно позвонить по номеру 112. Понадобится сообщить оператору марку, модель, цвет и государственный номер транспортного средства. После проверки по базам данных автовладельцу дадут дальнейшие инструкции.

На сайте Центра безопасности дорожного движения Московской области можно получить информацию о территориальном подразделении Управления регионального административно-транспортного контроля, ГИБДД или ГУСТ, в зоне действия которого автомобиль был отправлен на специальную стоянку, а также проверить информацию по автомобилю, введя его номер в специальное поле.

Перед тем, как забрать автомобиль со спецстоянки, необходимо получить письменное разрешение на его выдачу в одном из территориальных подразделений УРАТК, ГИБДД или ГУСТ МО по месту задержания автомобиля.

Далее нужно позвонить по телефону организации, осуществляющей эвакуацию, и получить информацию об адресе стоянки.

На спецстоянке нужно будет обязательно предъявить паспорт; решение о возврате транспортного средства; водительское удостоверение; СТС эвакуированного автомобиля и полис ОСАГО.

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Автоэксперт Кадаков: В этом году будет продано не менее 1 млн легковых авто

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#автомобилисты
#машины
#эвакуация
#густ мо
#подмосковье
#московская область
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Автоэксперт Кадаков: В этом году будет продано не менее 1 млн легковых авто
08 февраля 2024, 19:06

Фото: istockphoto.com/Fahroni

Главный редактор автомобильного журнала «За рулем», автоэксперт Максим Кадаков предположил, что в этом году в России будет продано не менее 1 млн легковых автомобилей.
При этом, он с осторожностью озвучил свой прогноз, поскольку в конечном счёте на ситуацию влияет очень много внешних сил, включая экономическую и политическую ситуации в стране.

«Мой прогноз заключается в том, что при развитии пессимистичного сценария, у нас в 2024 году будет продано 1.07 млн легковых автомобилей. Плюс-минус столько же, сколько было в 2023. Базовый сценарий – 1.175 млн. Я надеюсь, что, несмотря ни на что, какой-то прирост по отношению к 2023 году будет, особенно с верой в то, что ЦБ ключевую ставку в середине года или во второй половине года все-таки снизит. А оптимистичный прогноз – 1.25 млн автомобилей», – прокомментировал в беседе с Общественной Службой Новостей Кадаков.

При этом, он заметил, что даже при оптимистичном прогнозе количество проданных машин будет уступать этому показателю от 2021 года.

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#прогноз
#авто
#сценарий
#покупка
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Стало известно, какие цветы заменят гвоздики
Флорист Старостина: Гвоздики можно заменить хризантемами
08 февраля 2024, 18:15

Фото: istockphoto.com/Natalia POGODINA

Флорист, руководитель цветочного центра Дарья Старостина заявила, что гвоздики, поставки которых из Эквадора запретили в России, можно заменить хризантемами.
Флорист, руководитель цветочного центра Дарья Старостина заявила, что гвоздики, поставки которых из Эквадора запретили в России, можно заменить хризантемами.

«Хризантемы стоят почти так же, как и гвоздики. Кроме того, эти цветы долго не вянут и не теряют свой красивый вид. За ними легко ухаживать, потому что им не требуется особых условий. Они могут простоять в вазе неделю и не осыпаться», — прокомментировала в беседе с «Вечерней Москвой» Старостина.

По её словам, такие цветы не только подойдут к любому событию или мероприятию, но и смогут гармонично смотреться как в монобукете, так и в цветочных композициях.

Ранее доктор экономических наук Леонид Холод заявлял, что запрет на импорт гвоздик из Эквадора вызовет рост цен на эти цветы.

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В России бананы подорожают на 30-40%
#цветы
#импорт
#поставки
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Экономист Долгова заявила о падении цен на бананы уже весной
08 февраля 2024, 17:47

Фото: istockphoto.com/kuppa_rock

Кандидат экономических наук, доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Мария Долгова спрогнозировала снижение цен на бананы уже весной на 5-10%.
«Бананы – популярный у россиян продукт и спрос является одним из основных ценообразующих факторов. Этим часто пользуются посредники и торговые сети. В основе динамики цен на бананы лежит сезонность: их повышение начинается осенью, снижение – весной. Бананы в России – исключительно импортируемый продукт. Поэтому на уровень и динамику цен влияют затраты на транспортировку и логистика, импортные пошлины и валютный курс рубля», — разъяснила в беседе с Газета.ру Долгова.

Ранее финансовый аналитик Александр Разуваев заявил, что страны Латинской Америки смогут поставлять бананы России вместо Эквадора. Он добавил, что рост цен на продукт возможен.

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#страны
#спрос
#фрукты
#продукты
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Озвучена разница цен первичной и вторичной недвижимостей в Петербурге
Эксперт по недвижимости Бондарев: Средняя разница цен кв м — почти 200 тыс руб
07 февраля 2024, 21:14

Фото: istockphoto.com/leoaleks

Согласно данным агентства недвижимости, в Санкт-Петербурге по итогам 2023 года средняя стоимость кв. м на первичном рынке оказалась больше, чем на вторичном.
В среднем, на первичном рынке недвижимости квадратный метр стоит дороже почти на 200 тыс. рублей, чем на вторичном.

«В декабре средняя цена на первичном рынке центра города была на уровне 445,6 тыс. рублей, а на вторичном – 245,7 тыс. рублей. То есть разница составляет почти 200 тыс. рублей за квадрат жилья», – прокомментировал в беседе с «Петербургским дневником» генеральный директор агентства недвижимости Алексей Бондарев.

Ранее исследовании компании «Жилфонд» показало, что россияне в последние годы стали покупать загородные дома и дачи на протяжении всего года, в то время как ранее этот рынок считался сезонным.

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#рынок
#цена
#дома
#санкт-петербург
#недвижимость
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Водителям напомнили главные правила при сильном снегопаде
Автоэксперт Сажин рекомендовал ехать плавно и соблюдать дистанцию
07 февраля 2024, 21:00

Фото: istockphoto.com/COM & O

Автоэксперт Владимир Сажин заявил, что при сильных метелях и снегопадах водителям стоит соблюдать скорость и дистанцию, а также ехать плавно.
«Надо включить световые приборы, противотуманные фары, сократить скорость и соблюдать дистанцию. Если на заснеженной трассе впереди машина начинает сбавлять скорость, надо не лететь ей под зад, а соблюдать безопасную дистанцию, чтобы идущий позади транспорт тоже мог среагировать. Если в условиях недостаточной видимости вы начинаете сбавлять скорость, я рекомендую включить аварийную сигнализацию. Чем большим числом световых приборов вы подсветите себя, тем больше шанс, что другие водители успеют вовремя среагировать», — добавил в беседе с Общественной Службой Новостей Сажин.

При этом, эксперт рекомендовал в такую погоду по возможности не совершать поездок на автомобиле.

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#скорость
#транспорт
#водители
#авто
#метель
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Аналитик Разуваев спрогнозировал разрешение украинского конфликта в этом году
07 февраля 2024, 20:01

Фото: istockphoto.com/rep0rter

Финансовый аналитик Александр Разуваев заявил, что украинский конфликт разрешится в этом году.
Это, по его мнению, позволит западным компаниям, в том числе и сети магазинов IKEA, вернуться в Россию.

«По моему мнению, это даже больше ощущение, что в текущем году украинский вопрос разрешится. С нас не снимут санкции, но разморозят наши резервы, а мы разморозим их инвестиции на Московской Бирже. Плюс не будет запрета на возвращение в Россию. Кто захочет — тот вернётся. Я думаю, в IKEA на это надеются», — прокомментировал в беседе с NEWS.ru Разуваев.

Ране стало известно, что покинувшая российский рынок шведская компания IKEA продлила права на свой товарный знак до 2033 года.

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#рынок
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#компании
#бизнес
#россия
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Экономист Строганов предрёк рост цен на шоколад к апрелю
07 февраля 2024, 19:43

Фото: istockphoto.com/Lilechka75

Доцент кафедры предпринимательства и логистики РЭУ им. Г.В. Плеханова Игорь Строганов заявил, что цены на шоколад в России вырастут к апрелю.
Он уточнил, что рост стоимости продукта может произойти в том случае, если производитель кондитерских изделий и их продавец решат заранее подстраховаться и компенсировать потенциальные потери.

«А вот новая партия шоколадных изделий будет уже дороже. Хотят, не хотят компании, а повышать цены они будут вынуждены, никто не работает себе в убыток», — добавил в беседе с Газета.ру Строганов.

Ранее основатель кондитерской фабрики Андрей Латышев заявил, что в этом году в России может возникнуть дефицит шоколада из-за нехватки сырья и проблем с поставками.

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#цены
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