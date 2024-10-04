В ОЭЗ «Дубна» объявили о начале строительства завода косметики

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В особой экономической зоне «Дубна» стартовало строительство производства косметических средств. Ознаменовавшую это событие капсулу времени заложили в рамках II Международного форума ОЭЗ 2024. Её вскроют через 12 лет, в октябре 2036 года.
«Группа компаний Estilab создаст научно-производственный комплекс площадью 7,5 тыс. кв. м. В нём она займется разработкой и выпуском уходовых косметических средств. Инвестиции оцениваются в 850 млн рублей. На предприятии создадут более 100 рабочих мест», – поделилась планами зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.Запуск производства запланирован на 2027 год. По данным инвестора, портфель компании составит 180 видов косметических средств. Суммарный объём производства достигнет 11 млн единиц продукции в год.
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Лора Луганская