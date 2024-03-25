Бизнесменам компенсируют ущерб от теракта в «Крокусе»

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Представители подмосковного бизнеса, которые понесли убытки в результате теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске, могут подать заявление на компенсацию. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления региональной безопасности Московской области.
«Получение выплат доступно ИП и юрлицам, полностью или частично утратившим имущество в результате теракта. Обратиться за услугой можно не позднее шести месяцев со дня теракта. Предусмотрены выплаты в размере до 200 тыс. рублей за частично утраченное имущество, до 400 тыс. рублей – за полностью утраченное имущество», – говорится в сообщение.Получить услугу можно в онлайн-режиме на портале государственных и муниципальных услуг Московской области.
Стрельба и пожар произошли в «Крокусе» перед концертом вечером в пятницу. В зал ворвались вооружённые мужчины в камуфляже, начали стрелять в людей и бросать зажигательные шашки. Позднее все четверо исполнителей теракта были задержаны в Брянской области и арестованы.
По официальным данным СКР, жертвами теракта стали 137 человек. В списке пострадавших областного Минздрава – 119 фамилий. В больницах остаются 96 пациентов.
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Лора Луганская