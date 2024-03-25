Подмосковный Минздрав включил в обновлённых список 119 пострадавших в «Крокусе»

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Министерство здравоохранения Московской области обновило список пострадавших в результате теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
По данным на 15 часов понедельника, актуальный список состоит из 119 фамилий. В больницах остаются 96 человек. Ранее сообщалось, что, по официальным данным СКР, погибли 137 человек, пострадали 182.
Стрельба и пожар произошли в «Крокусе» перед концертом вечером в пятницу. В зал ворвались вооружённые мужчины в камуфляже, начали стрелять в людей и бросать зажигательные шашки. Позднее все четверо исполнителей теракта были задержаны в Брянской области. В воскресенье вечером Басманный суд Москвы арестовал их до 22 мая.
Поисковая операция на месте теракта в «Крокус Сити Холле» в подмосковном Красногорске должна завершиться до 17 часов вторника. Такую задачу поставил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
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Стрельба и пожар произошли в «Крокусе» перед концертом вечером в пятницу. В зал ворвались вооружённые мужчины в камуфляже, начали стрелять в людей и бросать зажигательные шашки. Позднее все четверо исполнителей теракта были задержаны в Брянской области. В воскресенье вечером Басманный суд Москвы арестовал их до 22 мая.
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Лора Луганская