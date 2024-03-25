Для помощи пострадавшим в «Крокусе» дополнительно привлекли около 500 медиков

Фото: пресс-служба Минздрава МО
Для оказания срочной медицинской помощи пострадавшим при теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Подмосковье развернули дополнительный коечный фонд и вывели на работу медперсонал. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава региона.
«В срочном порядке мы развернули 390 коек в семи больницах Подмосковья – в Красногорске, Химках, Одинцове, Долгопрудном, Лобне, Истре и Подольске, чтобы оказать помощь всем, кому она может потребоваться. Кроме того, на работу дополнительно прибыли 245 врачей, 239 фельдшеров и медсестёр. В основном наши медики прибывали на свои рабочие места не по вызову, а по зову сердца, увидев страшные новости», – рассказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.В министерстве отметили, что в медицинских организациях Подмосковья постоянно проходят учения на случай чрезвычайной ситуации. Это позволило организовать слаженную работу всех медков во время теракта в «Крокусе».
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