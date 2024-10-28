Бизнесу приходится отдавать спецтехнику из лизинга

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Представители лизинговых компаний начали фиксировать случаи, когда у предпринимателей отбирают спецтехнику, сданную в лизинг, сообщает «РБК».
Лизинг — аренда движимого имущества на долгий период. До завершения срока действия договора у арендатора есть право выкупить его.
Под удар попали представители малого и среднего бизнеса. Изъятие специализированной техники связывают с повышением Центральным Банком ключевой ставки до 21%.
Скоро рынок специальной техники в России будет падать, говорит глава компании «Стройтех» Александр Липский. Рост утильсбора с 1 января 2025 года тоже повлияет на состоятельность лизинговых компаний. Все эти критерии поспособствуют сокращению бюджета из-за пошлин и утильсбора на новые машины. В ближайшие два или четыре месяца в Россию завезут меньшее количество специальной техники.
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Под удар попали представители малого и среднего бизнеса. Изъятие специализированной техники связывают с повышением Центральным Банком ключевой ставки до 21%.
Скоро рынок специальной техники в России будет падать, говорит глава компании «Стройтех» Александр Липский. Рост утильсбора с 1 января 2025 года тоже повлияет на состоятельность лизинговых компаний. Все эти критерии поспособствуют сокращению бюджета из-за пошлин и утильсбора на новые машины. В ближайшие два или четыре месяца в Россию завезут меньшее количество специальной техники.
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Ольга Енгалычева