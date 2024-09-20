В Московской области изменили процедуру получения субсидий на покупку сельхозтехники

В субботу, 21 сентября 2024 года, православные празднуют большой церковный праздник Рождество Пресвятой Богородицы. Это одна из 12 дат, посвященных событиям земной жизни Божьей матери и Иисуса Христа. В православии их также называют двунадесятыми. В народе существуют особенные для этого дня молитвы, правила поведения — православные знают, что можно и нельзя делать 21 сентября.