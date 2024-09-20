В Московской области изменили процедуру получения субсидий на покупку сельхозтехники

Фото: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области
В государственную программу «Сельское хозяйство Подмосковья» были внесены изменения, которые предусматривают новый порядок предоставления субсидий из регионального бюджета на покупку сельскохозяйственной техники по договорам лизинга, сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
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Дайана Хусинова