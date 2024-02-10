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Германия стремительно теряет своё положение промышленной сверхдержавы. Можно с уверенностью утверждать, что в этом статусе страна доживает последние дни.
Обозреватели информационного агентства добавляют к причинам заметного экономического спада некий «политический паралич», охвативший Берлин. В публикации прямо говорится о том, что все основы немецкой промышленной машины рухнули, как домино.
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Александр Бойцов