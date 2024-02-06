Министр финансов ФРГ Линднер заявил, что Германия становится беднее

Фото: iStock/arsenisspyros
«Мы больше не конкурентоспособны. Мы становимся беднее, потому что у нас нет экономического роста. Мы отстаем», — заявил Линднер.
Издание отмечает, что подобная информация, предоставленная министром, является свидетельством трудного положения немецкой экономики. Рост экономики в Германии прогнозируется слабым уже второй год после пандемии. Лиднер подчеркнул, что правительство должно сделать выводы из данного анализа.
Читайте также:
Германия включила Россию в список стран, являющихся налоговыми убежищами
Вице-канцлер ФРГ Хабек посетовал пранкерам на военные трудности ВСУ
В Германии раскрыли траты канцлера Шольца на услуги парикмахеров и визажистов