Times: ФРГ может лишиться статуса третьей экономики мира из-за зависимости от РФ

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Германия может потерять статус третьей экономики мира из-за зависимости от российских энергоносителей, к такому выводу пришли аналитики британского Центра экономических и бизнес-исследований (Centre for Economics and Business Research, CEBR), их исследование публикует Times.
«Сокращение разрыва между экономиками Великобритании и Германии будет вызвано замедлением последней в результате ее зависимости от российской энергетики для развития производственного сектора», — прокомментировал ситуацию автор статье, ссылаясь на доклад аналитиков.
По прогнозам экспертов, уже в 2026 году Германия уступит своё третьей место в рейтинге Японии, а в 2027 опуститься ещё ниже, пропустив вперёд Индию.
К 2037 году, предполагают аналитики, КНР сбросит с олимпа США и станет крупнейшей экономикой мира.
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Евгения Парфентьева