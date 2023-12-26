Times: ФРГ может лишиться статуса третьей экономики мира из-за зависимости от РФ

Помощник президента России Максим Орешкин предрёк исчезновение Mercedes и BMW. Он отметил, что сегодня Китай стал экспортёром автомобилей номер один в мире, поэтому будет не удивительно, если через десять лет такие компании, как Mercedes и BMW, по примеру Volvo «уйдут в историю».