«CПБ биржа» намерена вернуть заблокированные США активы клиентов

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Генеральный директор «СПБ Биржи» Евгений Сердюков сообщил, что «CПБ биржа» рассчитывает получить разрешение Минфина США на вывод клиентских активов. Об этом Сердюков заявил в видеообращении в телеграм-канале биржи.
Он также добавил, что «СПБ Биржа» рассчитывает на согласование процедуры и получения разрешения OFAC на вывод активов в полном объеме. Сердюков подчеркнул, что приблизительные сроки будут опубликованы на официальном сайте «СПБ биржи».
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