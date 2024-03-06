Bloomberg: Индия из-за санкций отказалась заключать контракты с «Роснефтью»

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«Роснефти» не удалось заключить долгосрочные контракты с крупнейшими индийскими нефтеперерабатывающими заводами на приобретение 500 тысяч баррелей в сутки. Об этом сообщает Bloomberg.
Индия стала вторым крупнейшим покупателем российской нефти после начала российско-украинского конфликта. На пике — в мае 2023 года — поставки достигали 2,15 млн баррелей в сутки.
Однако, опрошенные РИА «Новости» эксперты ранее заявляли, что «Роснефть» может и дальше оформлять поставки нефти в Индию, но ее приоритетом останется китайский рынок сбыта.
Аналитик ФГ «Финам» Сергей Кауфман считает, что в краткосрочной перспективе рост экспорта в Индию маловероятен, при этом на более долгосрочном горизонте он видит Индию одним из потенциальных покупателей российской нефти, поскольку спрос на «черное золото» в стране в ближайшие годы будет только расти. Тем не менее, ключевым целевым рынком для «Роснефти» все же останется Китай в связи с более доступным транспортным и торговым сообщением.
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Однако, опрошенные РИА «Новости» эксперты ранее заявляли, что «Роснефть» может и дальше оформлять поставки нефти в Индию, но ее приоритетом останется китайский рынок сбыта.
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Мария Федоровцева