Финансист рассказал о ценах на нефть в марте

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В марте цены на нефть марки Brent останутся на уровне 80-85 долларов за баррель с тенденцией к увеличению, заявила эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Анна Кокорева в интервью изданию «Газета.ru».
Кокорева отметила, что этому будет способствовать сокращение добычи нефти в России на 500 тысяч баррелей в сутки в марте, соблюдение условий сделки ОПЕК+ другими участниками и напряженная обстановка на Ближнем Востоке.
Эксперт также напомнила, что согласно планам российского правительства, дисконт между российской нефтью Urals и Brent в 2024 году должен составить 15 долларов.
Она отметила, что снижение дисконта до указанного уровня планируется достигнуть за счет диверсификации поставок нефти. Однако из-за эмбарго цены на Urals остаются под давлением, и значительное сокращение дисконта в настоящее время не представляется возможным. Тем не менее, текущий уровень цен на нефть считается выгодным для России и ее бюджета.
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Эксперт также напомнила, что согласно планам российского правительства, дисконт между российской нефтью Urals и Brent в 2024 году должен составить 15 долларов.
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Артем Кузьмин