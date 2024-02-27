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Bloomberg: Китай ограничил квантовые фонды в попытке остановить обвал рынка

27 февраля 2024, 02:49
Фото: iStock/ Igor Kutyaev

Фото: iStock/ Igor Kutyaev

Китайские власти ввели беспрецедентные ограничения в отношении квантовых хедж-фондов, применяющие компьютерные алгоритмы для торговли акциями, на фоне обвала фондового рынка КНР, пишет Bloomberg. За полгода китайский фондовый рынок упал на $4 трлн.

Пекин внезапно ввел ряд ограничений коротких продаж акций и арбитражных сделок хедж-фондов. Например, брокерам запретили исполнять заявки на падение акций.

По данным издания, такие меры вызвали панику на рынке и массовый вывод средств инвесторами, в результате чего ряд квантовых фондов понес значительные убытки из-за невозможности закрыть позиции. При этом иностранные инвесторы итак активно выводили капиталы из Китая на фоне жестких ограничений в технологическом и недвижимости секторах. Неожиданное ужесточение правил лишь усугубит отток, что приведет к дальнейшему замедлению экономического роста страны, полагают эксперты.

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Минфин намерен добиться снижения доли льготной ипотеки с 90 до 25%
27 февраля 2024, 01:41

Фото: iStock/ Jirapong Manustrong

Минфин намерен добиться снижения доли льготной ипотеки с нынешних 90% до 25% в выдачах на первичном рынке, пишут «Известия» со ссылкой на источник. В пресс-службе ведомства подтвердили, что такой вопрос обсуждается.
В министерстве считают, что выгодные условия для покупки жилья должны предоставляться семьям и представителям целевых специальностей, которые действительно в этом нуждаются, в связи с чем сейчас разрабатываются предложения по комплексному подход к льготным программа, рассказал источник.

1 июля истекает срок действия двух самых популярных видов — льготной под 8% и семейной под 6%. К концу года дедлайн установлен и для IT-ипотеки.

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РБК: России введет запрет на экспорт бензина на полгода
РБК: Правительство России с 1 марта на полгода введет запрет на экспорт бензина
27 февраля 2024, 01:04

Фото: iStock/ Andrey Mikhaylov

С 1 марта в России будет введен запрет на полгода на экспорт бензина на фоне сезонного роста спроса. Об этом рассказал РБК источник. По его данным, премьер-министр Михаил Мишустин одобрил данные меры. Еще один источник, близкий к правительству, подтвердил эту информацию.
Это не коснется согласованных объемов поставок в страны ЕАЭС, Монголию, Узбекистан, Абхазию и Южную Осетию.

Кроме того, вводится увеличенный норматив продаж дизеля на бирже до 16%.

Ввести временный запрет на экспорт бензина ранее предложил вице-премьер Александр Новак. Он объяснил, что на внутреннем рынке намечается сезон повышенного спроса на топливо из-за весенних полевых работ, плановых ремонтов на НПЗ, а также летних отпусков.

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В России создаются все условия для льгот компаниям, меняющим регистрацию
«Известия»: Экономист Чирков рассказал о льготах меняющим регистрацию компаниям
26 февраля 2024, 23:43

Фото: iStock/SbytovaMN

В России создаются все условия, чтобы компании, которые меняют регистрацию, могли получать льготные условия. Об этом в беседе с газетой «Известия» рассказал экономист Максим Чирков, доцент кафедры экономической политики и экономических измерений института экономики и финансов ГУУ.
По словам эксперта, переезд компаний из западных юрисдикций в Россию пройдет менее болезненно, чем это могло бы быть, несмотря на то, что они зачастую делают это не по своей воле, а по причине западных санкций.

«Этими схемами могут пользоваться многие российские компании, которые еще процедуру редомиляции не прошли, то есть компании, которые, в принципе по происхождению своему российские, но базировались за рубежом», — отмечает Чирков.

В подобных переездах будут заинтересованы и многие компании, которые просто работают с Россией, подчеркнул эксперт, поскольку в рамках российской юрисдикции выгодно выполнять те или иные условия и получать определенные льготы.

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#регистрация
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Стоимость биткойна превысила $54 тыс. впервые с 2021 года
Стоимость биткойна превысила $54 тыс. впервые с 2 декабря 2021 года
26 февраля 2024, 22:58

Фото: iStock/ znm

Стоимость биткойна в ходе торгов на площадке Coindesk в 22:17 мск выросла на 4,96%, до $54,107 тыс., передает ТАСС.
В 22:27 мск криптовалюта ускорила рост до $54,371 тыс. ( 5,52%).

В последний раз стоимость биткойна поднималась выше $54 тыс. 2 декабря 2021 года.

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Еврокомиссия призвала Украину продавать зерно в третьи страны
26 февраля 2024, 20:03

Фото: istockphoto/Nebasin

Украине следует приложить усилия по организации вывоза зерна для его продажи в третьи страны. Украинские партнёры должны постараться понять непростое положение европейских фермеров.
Об этом заявил европейский комиссар по вопросам продовольствия Януш Войцеховский на пресс-конференции по итогам встречи глав министерства сельского хозяйства стран Евросоюза. Трансляция её велась на сайте ЕС.

«Нам нужен позитивный подход, сотрудничество со стороны Украины, ее отношение представляет ключевой фактор», — сказал еврочиновник.

Он также добавил, что в идеале необходимо наладить помощь с транзитом и транспортом через порты, чтобы сельскохозяйственная продукция направлялась на рынки, где Киев традиционно продавал зерно. По словам Войцеховского, ни один рынок не способен выдержать такой уровень увеличения поставок.

В последние недели в Польше и других странах Центральной и Восточной Европы нарастают протесты сельхозпроизводителей, которые выступают против «зеленого соглашения» ЕС. Протестующие требуют коренного изменения европейской аграрной политики и остановки бесконтрольного импорта иностранной продукции по демпинговым ценам, прежде всего с Украины.

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В Подмосковье в 2024 году реализуют 11 проектов импортозамещения в пищевой промышленности
26 февраля 2024, 19:11

Фото: пресс-служба АНО «АИР»

В Московской области в этом году планируют реализовать более 80 проектов импортозамещения, в том числе 11 – в пищевой промышленности. Эти проекты должны снизить зависимость от иностранных производителей и повысить конкурентоспособность отечественной продукции, заявила зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
«Подмосковные инвесторы придерживаются курса на импортозамещение, в том числе в пищевой промышленности. По итогам прошлого года в этом секторе было реализовано восемь проектов на 3,6 млрд рублей. В этом году планируется реализация 11 проектов с инвестициями в 15,5 млрд. В регионе планируется строительство восьми новых заводов и модернизация трёх», – уточнила зампред.
По словам Зиновьевой, на этих предприятиях суммарно создадут 1,5 тысячи рабочих мест. Информация о подмосковных проектах импортозамещения и о поддержке региональных производителей доступна на инвестиционном портале Подмосковья.

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Подмосковные кулинары представили традиционные блюда в Доме российской кухни
26 февраля 2024, 18:52

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

В Доме российской кухни на ВДНХ в рамках выставки-форума «Россия» прошёл День Московской области. Об этом рассказали в пресс-службе подмосковного Минсельхозпрода.
Министерство вместе с рестораторами организовало порядка 20 мастер-классов, кулинарные шоу, дегустации и театрализованные рассказы об истории традиционных блюд подмосковной кухни.

«Мы проводим день Московской области в Доме российской кухни уже второй раз. Наш регион представили семь участников из Одинцова, Коломны, Сергиева Посада, Луховиц, Пушкина и Серпухова. Наши рестораторы и повара научили всех желающих готовить традиционные блюда по сохранившимся подмосковным рецептам, многие из которых имеют многовековую историю», – сообщил зампред правительства – министр сельского хозяйства и продовольствия региона Владислав Мурашов.
Так, повара ресторана «Дача №7», расположенного на территории усадьбы Архангельское в Красногорске, приготовили мозговые говяжьи косточки с маринованным луком и телячьи щёчки с запечённой свеклой и чёрной смородиной. Пони также поделились рецептами печёночного паштета и фирменной хреновухи.

«Сергиевская rухмистерская» из Сергиева Посада провела мастер-классы по приготовлению забытого блюда русской кухни – деженя из толокна, а также леденцов из паточной карамели – ландрин.

Мастера из Коломны предложили посетителям театрализованные рассказы с дегустацией традиционного коломенского калача, пастилы и лукерьинского пряника. Гости узнали, как правильно формовать калач, как устроена калачная печь, почему её топят берёзовыми дровами без коры.

Рестораторы усадьбы Мураново из Пушкинского городского округа приготовили мурановские вафли и щи с квашеным ананасом по рецептам ХIХ века.

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Польские фирмы продолжают экспорт товаров из России через третьи страны
26 февраля 2024, 18:01

Фото: istockphoto/Vera Tikhonova

Многие компании из Польши продолжают экспортировать различные товары из России. Они успешно обходят многочисленные санкции, используя в качестве промежуточного звена третьи страны.
Об этом сообщает польское издание Rzeczpospolita со ссылкой на данные исследования консалтинговой группы EY. По информации аналитиков, среди опрошенных более чем двухсот компаний 47% в 2022 году занимались импортом или экспортом товаров и услуг в Россию и Белоруссию.

После начала специальной военной операции экспорт в Россию снизился на 33% — 11 миллиардов злотых в абсолютном выражении (около 2,75 миллиарда долларов). Однако за это же время внешний торговый оборот со странами Евразийского экономического сообщества и Турции вырос на 57% — 13 миллиардов злотых (примерно 3,25 миллиарда долларов).

Эксперты EY уверены, что большая часть этого оборота вполне может быть реэкспортирована из азиатских стран в Россию в обход санкций. В качестве подтверждения они приводят данные об увеличении товарооборота на 400% со странами с такими небольшими рынками, как Армения и Киргизия, что не может не вызывать подозрения.

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#польша
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В Ступине построят завод по производству соусов на земле за 1 рубль
26 февраля 2024, 16:28

Фото: iStock/Stockah

Завод по производству соусов построит на территории городского округа Ступино компания «ПК Печагин» из Чехова, участок под строительство инвестору предоставили по подмосковной программе поддержки отечественных производителей «Земля за 1 рубль», сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
«Благодаря реализации инвестпроекта появятся новые рабочие места и будет увеличен объём производства соусов в регионе. Завершение строительства запланировано на первый квартал 2025 года», — отмечается в сообщении.
Компания «ПК Печагин» выпускает большой ассортимент пищевых товаров, включая кетчупы, горчицу, аджику, соевый соус, томатную пасту, а также масло для жарки и фритюрные смеси.

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