Bloomberg: Китай ограничил квантовые фонды в попытке остановить обвал рынка

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Китайские власти ввели беспрецедентные ограничения в отношении квантовых хедж-фондов, применяющие компьютерные алгоритмы для торговли акциями, на фоне обвала фондового рынка КНР, пишет Bloomberg. За полгода китайский фондовый рынок упал на $4 трлн.
По данным издания, такие меры вызвали панику на рынке и массовый вывод средств инвесторами, в результате чего ряд квантовых фондов понес значительные убытки из-за невозможности закрыть позиции. При этом иностранные инвесторы итак активно выводили капиталы из Китая на фоне жестких ограничений в технологическом и недвижимости секторах. Неожиданное ужесточение правил лишь усугубит отток, что приведет к дальнейшему замедлению экономического роста страны, полагают эксперты.
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