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ЕК намерена продвигать приоритеты европейской политики в КНР

08 декабря 2023, 14:05
Фото: istockphoto.com/Oleksii Liskonih

Фото: istockphoto.com/Oleksii Liskonih

Еврокомиссия планирует реализовать программу по укреплению доверия между ЕС и Китаем, в рамках которой в КНР будут продвигаться приоритеты европейской политики.
Отмечается, что на эту программу планируют потратить €1 млн.

«Укрепление партнёрских отношений, в частности с научными кругами, аналитическими центрами и исследовательским сообществом, обладающими экспертными знаниями как в сфере европейских, так и китайских дел, имеет решающее значение для улучшения понимания в Китае позиций и политики ЕС», — приводит RT комментарий по поводу программы европейских политиков.


Ранее сообщалось, что в США Пентагон намерен запросить у Конгресса страны $1 млрд. Как передают argumenti.ru со ссылкой на РИА Новости, средства будут направлены на восполнение запасов американской армии после отправки вооружений ВСУ.

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#китай
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WSJ: ВСУ не смогут организовать нового контрнаступления до 2025 года
09 декабря 2023, 02:40

Фото: iStock/Anna_Anikina

По данным американского издания The Wall Street Journal, вооруженным силам Украины будет сложно организовать значительное контрнаступление до 2025 года.
«Истощенной Украине требуется время на восстановление, и, вероятно, она не сможет организовать новое масштабное контрнаступление до 2025 года», - отмечается в материале.
Авторы статьи считают, что Украина не сумела значительно изменить ход боевых действий и не смогла вытеснить российские войска.

В настоящее время Киев сконцентрирован на подготовке к обороне, чтобы противостоять продвижению российских сил.

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#украина
#днр
#всу
#киев
#контрнаступление
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Минкульт Украины пробует запретить популярный российский сериал «Слово пацана»
09 декабря 2023, 02:27

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Новый сериал режиссёра Жоры Крыжовникова «Слово пацана. Кровь на асфальте» стал популярен не только в России, н и на Украине. Причём настолько, что министерство культуры и информационной политики Незалежной всерьёз обеспокоилось угрозой идеологического воздействия этой очередной киноподелки на неокрепшие умы юных хлопцев.
На официальном сайте ведомства написано буквально следующее: «В последнее время в украинском интернет-пространстве активно распространяется сериал «Слово пацана», распространяющий среди молодёжи насилие и эстетику. Распространение такой телепродукции способствует распространению враждебной пропаганды», —  передаёт издание «Обозреватель». Возможно, мы что-то не до конца точно перевели, но следующая фраза начинается с того, что Минкульт Украины просит прекратить распространять(!) такой незаслуженно распространенный (!!) сериал.

                                                                                    Фото: istockphoto/monkeybusinessimages


Оставляем за скобками редкую слаженность, отточенность и красоту речи властителей и знатоков культуры, традиций и языка Украины. «Информационно-психологические операции», как называет ведомство российский сериал, видимо, по душе не только подросткам и молодёжи. Напомним, фильм рассказывает о периоде советской истории 80-х годов, когда активизировались и стали на слуху и на виду молодёжные банды. Может быть кто-то из украинцев ностальгирует?

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#интернет
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#сериал
#украина
#режиссёр
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Россия призвала Гутерриша обеспечить выполнение резолюции о гумпаузах в Газе
Полянский призвал Гутерриша обеспечить выполнение резолюции о гумпаузах в Газе
09 декабря 2023, 02:25

Фото: iStock/Tomas Ragina

Москва ожидает от генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша предложений относительно наблюдения за выполнением резолюции Совета Безопасности ООН о гуманитарных перемириях в секторе Газа.
Об этом заявил первый заместитель постоянного представителя РФ в ООН Дмитрий Полянский, передает РИА Новости.

По его словам, Совет Безопасности должен приложить усилия для поиска решения, которое поможет уменьшить страдания мирных жителей, несмотря на определенные ограничения, установленные Вашингтоном и Лондоном. Полянский выразил надежду на обеспечение выполнения резолюции 2712.

Он также подчеркнул необходимость скорейшего представления предложений от генсека ООН организации мониторинга выполнения резолюции, выражая надежду на возможность реализации данной инициативы.

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#ограничения
#оон
#новости
#полянский
#рф
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ХАМАС заявило о разрушении мечетей и церквей в секторе Газа
ХАМАС: в результате атак ЦАХАЛ на Газу разрушены более 100 мечетей и три церкви
09 декабря 2023, 01:35

Фото: iStock/Nancy Anderson

Согласно заявлению палестинского движения ХАМАС, более 100 мечетей и три христианских храма были уничтожены в результате атак израильской Армии обороны (ЦАХАЛ) на сектор Газа, сообщает ТАСС.
Военные уточнили, что удары израильских сил оказались разрушительными для большинства исторических объектов в этом районе. По данным ХАМАСа, на данный момент разрушено 104 мечети и три исторические церкви в секторе.

Особое осуждение движение выразило в связи с бомбардировкой Большой мечети Омара в городе Газа, одной из старейших на этой территории.

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#сша
#движение
#военные
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Чёрный день в истории Земли: Полянский о решении США блокировать резолюцию ООН
Полянский: Своим вето в ООН Вашингтон зачеркнул на карте сразу две страны
09 декабря 2023, 01:24

Фото: istockphoto/Askolds

Вчера, 8 декабря, Соединённые Штаты заблокировали резолюцию Совета безопасности Организации объединённых наций (ООН) о немедленном прекращении огня в секторе Газа. Заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский назвал этот шаг смертным приговором для тысяч израильтян и палестинцев.
Инициаторами формулировок, предусматривающих скорейшее заключение мира, выступили Объединенные Арабские Эмираты, передаёт RT. Ещё 97 государств выступили соавторами документа, внося какие-либо пожелания или дополнения. В Совбезе ООН за эту резолюцию проголосовали 13 государств из 15, которые и составляют этот достаточно закрытый орган. Против были, естественно, США (им обязательно нужно успеть продать Израилю 45 тысяч снарядов для танков Merkava). Немного удивительно, что Великобритания всего лишь воздержалась. Как все помнят, в вопросе возможности мирного урегулирования украинского конфликта британцы выглядят едва ли не более оголтелыми милитаристами, чем их заокеанские союзники.


                                                                                            Фото: istockphoto/rrodrickbeiler

Российский дипломат назвал день провала резолюции ООН самым чёрным в истории Ближнего Востока. Полянский подчеркнул особый цинизм, с которым США буквально парой фраз приговаривают к смерти тысячи израильтян и палестинцев, в том числе женщин и детей. Его американский коллега Роберт Вуд весьма «убедительно» рассказал о том, что резолюция, продуманная и разработанная дипломатами почти сотни государств, является «несбалансированной и оторванной от реальности». Также он буркнул что-то относительно права Израиля на самооборону. Устав от попыток вразумительно объяснить, почему Вашингтон осознанно обрекает на гибель такое количество людей, Вуд посмотрел в шпаргалку и прочитал заранее заготовленную фразу: «США выступают против прекращения огня в секторе Газа». По словам Полянского, это как раз тот случай, когда судить американские власти за это решение будет история. Жаль только, что мёртвые не смогут выступить на этом процессе в качестве свидетелей и одновременно жертв.

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#сша
#история
#права
#великобритания
#оон
#полянский
#израиль
#сектор газа
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США заблокировали резолюцию Совбеза ООН по сектору Газа
США наложили вето на проект резолюции ОАЭ в Совбезе ООН по сектору Газа
09 декабря 2023, 01:16

Фото: iStock/Jon Rehg

США использовали свое право вето в Совете Безопасности ООН, блокируя проект резолюции Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) по сектору Газа, сообщает РИА Новости.
Хотя 13 членов Совета высказались за принятие этого документа, США воспользовались своим вето. Великобритания воздержалась от голосования.

Резолюция, которую поддержали 97 стран-членов ООН, призывает к немедленному гуманитарному прекращению огня и освобождению всех заложников. Совет Безопасности также повторил требование ко всем сторонам конфликта о соблюдении международного права.

В документе выражена глубокая обеспокоенность «из-за катастрофической гуманитарной ситуации в секторе Газа и страданий мирного палестинского населения».

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#права
#великобритания
#оон
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В США заявили об отсутствии прогресса в согласовании Конгрессом помощи Украине
Белый дом: прогресса в переговорах с Конгрессом о согласовании помощи Киеву нет
09 декабря 2023, 00:33

Фото: iStock/alexkich

Координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби сообщил, что пока нет прогресса в переговорах с Конгрессом США относительно новой помощи Украине, передает РИА Новости.
Он отвечал на вопрос журналистов о том, есть ли какие-либо сдвиги в обсуждении финансирования для Киева между администрацией президента Джо Байдена и республиканцами в Конгрессе.

«Пока нет никаких признаков прогресса в этом вопросе», — заявил Кирби, добавив, что пока не поступало новостей относительно этой темы.
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#днр
#всу
#пентагон
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В офисе Гутерреша высказались об убийстве Кивы
ООН: внесудебная казнь экс-депутата Рады Кивы является нарушением прав человека
09 декабря 2023, 00:17

Фото: iStock/LewisTsePuiLung

Заместитель официального представителя генерального секретаря ООН Фархан Хак отметил, что внесудебные казни являются серьезным нарушением прав человека в свете убийства экс-депутата Верховной рады Ильи Кивы в Подмосковье, передает РИА Новости.
Он подчеркнул, что смертные приговоры без проведения должного судебного процесса или произвольные казни нарушают основные права человека.

«Я хотел бы напомнить, что внесудебные казни, казни без надлежащего судебного разбирательства или произвольные казни представляют собой серьезные нарушения прав человека», — заявил Фархан Хак.
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#всу
#зеленский
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Турция экстрадирует в РФ разыскиваемого Интерполом Витю Пана
Habertürk: Турция экстрадирует в Россию Витю Пана, разыскиваемого Интерполом
08 декабря 2023, 23:44

Фото: iStock/george tsartsianidis

Турция планирует передать России гражданина РФ Виктора Панюшина, который находится в розыске по запросу Интерпола.
По информации телеканала Habertürk, Панюшин, известный в преступной среде как Витя Пан, имеет судимость за девять серьезных преступлений, включая случаи убийства в России.

Он скрылся на Украине, где оформил паспорт и пересек границу в непризнанную территорию Северного Кипра (ТРСК).

Задержали его по обвинению в использовании поддельного паспорта. После прохождения процедур в ТРСК он будет передан в Турцию, а затем экстрадирован в Россию в соответствии с правовыми процедурами.

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#убийство
#паспорт
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