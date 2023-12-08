ЕК намерена продвигать приоритеты европейской политики в КНР

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Еврокомиссия планирует реализовать программу по укреплению доверия между ЕС и Китаем, в рамках которой в КНР будут продвигаться приоритеты европейской политики.
Отмечается, что на эту программу планируют потратить €1 млн.
Ранее сообщалось, что в США Пентагон намерен запросить у Конгресса страны $1 млрд. Как передают argumenti.ru со ссылкой на РИА Новости, средства будут направлены на восполнение запасов американской армии после отправки вооружений ВСУ.
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«Укрепление партнёрских отношений, в частности с научными кругами, аналитическими центрами и исследовательским сообществом, обладающими экспертными знаниями как в сфере европейских, так и китайских дел, имеет решающее значение для улучшения понимания в Китае позиций и политики ЕС», — приводит RT комментарий по поводу программы европейских политиков.
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Мелисса Тимофеева