В Китае заявили о потенциале укрепления торгового сотрудничества с США

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Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что США и Китай обладают большим потенциалом и многообещающими перспективами по укреплению торгово-экономического сотрудничества. Об этом пишет РИА Новости.
Си Цзиньпин 15 декабря по случаю 50-летия создания Американо-китайского делового совета направил поздравительную телеграмму.
Китайский лидер отметил, что модернизация в стиле КНР открывает больше возможностей всем мировым компаниям, включая компании из США.
Он добавил, что Пекин готов вместе с Вашингтоном способствовать здоровому, стабильному и устойчивому развитию китайско-американских отношений в соответствии с принципами взаимного уважения, мирного сосуществования и взаимовыгодного сотрудничества.
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«Китай и США обладают огромным потенциалом, широким пространством и многообещающими перспективами для укрепления экономического и торгового сотрудничества», — цитирует агентство текст телеграммы, распространённый китайским Центральным телевидением.
Он добавил, что Пекин готов вместе с Вашингтоном способствовать здоровому, стабильному и устойчивому развитию китайско-американских отношений в соответствии с принципами взаимного уважения, мирного сосуществования и взаимовыгодного сотрудничества.
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Диана Аванесян