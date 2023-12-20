Bloomberg: Переработка нефти в России достигла самого высокого уровня с апреля

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Объёмы переработки нефти в России достигли самого высокого уровня с начала апреля. Об этом сообщает Bloomberg.
Сейчас нефтеперерабатывающие заводы перерабатывают примерно на 368 тысяч баррелей сырой нефти в день больше, чем в начале декабря, сообщил агентству информированный источник.
После введения антироссийских санкций Москва засекретила официальную информацию о добыче нефти. Для оценки объемов добычи российской нефти западные эксперты сейчас используют данные по ее экспорту морским путём, а также по работе нефтеперерабатывающих заводов РФ.
Данные отслеживания танкеров говорят о том, что за первую неделю декабря ежесуточный морской экспорт российской сырой нефти вырос примерно на 910 тысяч баррелей и составил в среднем 3,76 млн баррелей, и это — самый высокий показатель с начала июля.
За первые девять месяцев этого года российские и теневые владельцы флота перевезли свыше 70% нефтяных грузов России. Это позволило сохранить контроль над экспортом, при этом постепенно повышая цены. Около 11 млрд долларов было затрачено на спред доставок. Часть этих средств являются законными расходами на доставку, но большая их часть прошла через тайных торговцев и неизвестные транспортные компании.
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После введения антироссийских санкций Москва засекретила официальную информацию о добыче нефти. Для оценки объемов добычи российской нефти западные эксперты сейчас используют данные по ее экспорту морским путём, а также по работе нефтеперерабатывающих заводов РФ.
За первые девять месяцев этого года российские и теневые владельцы флота перевезли свыше 70% нефтяных грузов России. Это позволило сохранить контроль над экспортом, при этом постепенно повышая цены. Около 11 млрд долларов было затрачено на спред доставок. Часть этих средств являются законными расходами на доставку, но большая их часть прошла через тайных торговцев и неизвестные транспортные компании.
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Артем Путинцев