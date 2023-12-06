Россия в этом году заработала на экспорте нефти больше, чем до начала СВО

Фото: iStock/1971yes
Чистые доходы России от продажи нефти в октябре составили 11,3 млрд долларов, что стало самым высоким показателем с начала спецоперации на Украине. Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на расчёта Минфина РФ.
За первые девять месяцев этого года российские и теневые владельцы флота перевезли свыше 70% нефтяных грузов России. Это позволило сохранить контроль над экспортом, при этом постепенно повышая цены.
Россия экспортировала порядка 3,5 млн баррелей нефти в сутки. Около 11 млрд долларов было затрачено на спред доставок. Часть этих средств являются законными расходами на доставку, но большая их часть прошла через тайных торговцев и неизвестные транспортные компании.
Власти Греции, у чьего побережья проходят суда с российской нефтью, утверждают, что не могут предотвратить тайные перевозки. При этом отмечают, что именно на судах, принадлежащих Греции, в этом году было перевезено рекордное количество российской нефти. Такие показатели не сравнятся ни с одной другой страной, кроме самой России.
Читайте также:
Politico: Введенный Западом потолок цен на российскую нефть провалился
Страны ОПЕК+ договорились о дополнительных сокращениях добычи нефти
«Транснефть» урегулировала спор с «Роснефтью»
Россия экспортировала порядка 3,5 млн баррелей нефти в сутки. Около 11 млрд долларов было затрачено на спред доставок. Часть этих средств являются законными расходами на доставку, но большая их часть прошла через тайных торговцев и неизвестные транспортные компании.
Читайте также:
Politico: Введенный Западом потолок цен на российскую нефть провалился
Страны ОПЕК+ договорились о дополнительных сокращениях добычи нефти
«Транснефть» урегулировала спор с «Роснефтью»
Анастасия Чинкова