Богатейшие россияне с начала года заработали $18,3 млрд

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Суммарное состояние богатейших бизнесменов России за три месяца 2024 года выросло на $18,293 млрд. Об этом сообщает Bloomberg Billionaires Index (BBI).
В топ-10 богатейших россиян вошли:
- совладелец «Норникеля» Владимир Потанин (состояние в 2024 году увеличилось на $768 млн, до $31,8 млрд)
- бенефициар НЛМК Владимир Лисин (выросло на $2,91 млрд, до $26,9 млрд)
- совладелец НОВАТЭК Леонид Михельсон (уменьшилось на $747 млн, до $26,7 млрд)
- совладелец ЛУКОЙЛ Вагит Алекперов (выросло на $1,79 млрд, до $26,4 млрд)
- бенефициар «Северстали» Алексей Мордашов (увеличилось на $3,75 млрд, до $24,6 млрд)
- Андрей Мельниченко (выросло на $5,29 млрд, до $24,1 млрд)
- Алишер Усманов (уменьшилось на $2,8 млрд, до $18,3 млрд)
- Михаил Прохоров (увеличилось на $1,38 млрд, до $17,1 млрд)
- основатель «Альфа-групп» Михаил Фридман (выросло на $1,21 млрд, до $13,5 млрд)
По данным мартовского рейтинга китайского исследовательского института Hurun, в России за последний год стало на шесть долларовых миллиардеров больше.
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Бернст Ю.