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Состояние богатейших россиян превысило $500 млрд с начала года

Bloomberg: состояние богатейших россиян выросло на $8 млрд с начала 2024 года
01 февраля 2024, 10:22
Фото: iStock/Sakorn Sukkasemsakorn

Фото: iStock/Sakorn Sukkasemsakorn

Совокупное состояние богатейших россиян значительно возросло с начала года. Об этом свидетельствуют данные рейтинга Bloomberg Billionaires Index.
Отмечается, что суммарное состояние богатейших граждан России с начала 2024 года выросло на восемь миллиардов долларов, достигнув показателя в 507,14 миллиардов. Самая большая прибавка наблюдается у владельца «Северстали» Алексея Мордашова, состояние которого увеличилось на 2,14 миллиарда долларов.

Согласно статистике, самым богатым российским бизнесменом остаётся президент холдинга «Интеррос» и ГМК «Норильский никель» Владимир Потанин, состояние которого оценивается в 31,7 миллиарда долларов.


Следом за ним идёт глава «Новатэка» Леонид Михельсон с 27,4 миллиардами. А замыкает тройку лидеров совладелец «Лукойла» Вагит Алекперов, на счету которого – 25,5 миллиардов.

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#бизнес
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#доходы
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В Подмосковье стартовал приём заявок на субсидии для выхода на маркетплейсы
01 февраля 2024, 10:58

Фото: iStock/vittaya25

Затраты при выходе на маркетплейсы для малого и среднего бизнеса, а также самозанятых Московской области субсидируют, в регионе начался приём заявок на получение таких компенсаций, сообщает пресс-служба Мининвеста региона.
«Субсидия составляет до 50 процентов затрат или до 500 тысяч рублей. Подать заявку можно в течение года», — рассказала глава министерства Екатерина Зиновьева.
В льготной программе принимают участие 13 крупнейших маркетплейсов России, включая «Яндекс.Маркет», OZON, «СберМегаМаркет» и «Авито». Субсидирование участников маркетплейсов в Московской области проводится уже четвёртый год. За это время поддержку получили более 560 бизнесменов, сумма компенсаций составила 145 млн рулей.

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#бизнес
#субсидии
#мсп
#мининвест мо
#екатерина зиновьева
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Турецкие банки останавливают сотрудничество с российским бизнесом
«Ведомости»: турецкие банки начали закрывать счета компаниям из РФ
01 февраля 2024, 07:47

Фото: istock / naumoid

Турецкие банки начали закрывать счета компаниям из РФ и усложнили требования к физлицам, которые открывают банковские карты. Об этом информирует издание «Ведомости».

«На данный момент расчеты все еще заморожены», — заявили представители финансовых объединений.
По информации газеты, политика турецких кредитно-финансовых учреждений начала ужесточаться после введения ограничений против международных финансовых структур президентом США Джо Байдном 22 декабря 2023 года. По мнению американского главы, они сотрудничают с оборонно-промышленным комплексом РФ.

Ранее сообщалось, что Центробанк России уловил «лукавство» в заявлениях банков об убыточности ипотеки. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#сша
#политика
#банки
#карты
#рф
#турция
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Япония стала единственной страной, выделившей Украине деньги в 2024 году
01 февраля 2024, 03:01

Фото: iStock/Viacheslav_Chernobrovin

Поступление в госбюджет Украины 390 млн долларов от Японии стало единственной помощью, которую Киев смог получить от своих зарубежных партнеров в январе наступившего 2024 года. Об этом сообщил депутат Верховной Рады Ярослав Железняк, пишет украинское издание «Страна».
По его словам, на утро 31 января вообще никакой помощи не поступило, но потом пришли деньги от Японии. Как позднее уточнила пресс-служба Минфина Украины, эти средства были переданы Японией в рамках проектов Всемирного банка, направленных на соцзащиту и восстановление сельского хозяйства.

89,8 млн долларов из этой суммы являются грантовой частью, в то время как остальные 300 млн – это заем.

Напомним, что почти половина расходов украинского бюджета на 2024 год должна быть профинансирована за счет внешних источников. Однако до сих крупнейшие партнеры Украины — США и Евросоюз — так и не приняли решений о выделении помощи Киеву.

В начале февраля лидеры ЕС собираются провести встречу для согласования экономического пакета в размере 50 миллиардов евро в поддержку Украины. Основная идея заключается в использовании этих средств для возмещения расходов стран, участвующих в совместных закупках военной помощи для Украины. Это включает в себя закупки боеприпасов, беспилотных летательных аппаратов и ракет ПВО. Предложение появилось после решения канцлера ФРГ Олафа Шольца удвоить военную помощь Украине в 2024 году.

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#финансирование
#депутаты
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Из Подмосковья будет поставляться уникальный гемостатический препарат в Индонезию
31 января 2024, 19:15

Фото: Арина Кузнецова

Резидент ОЭЗ «Дубна» будет поставлять уникальный гемостатический препарат в Индонезию. Об этом сообщил корреспондент.
Поставлять препараты в Индонезию будет компания «Пуль-сар».

«На данный момент наша продукция на регулярной основе поставляется в Малайзию, при помощи Центра поддержки экспорта мы вышли на экспорт в Казахстан. В прошлом году мы участвовали в выставке в Индонезии, где нашли дилера и уже ведем регистрацию нашего препарата «Лимфоблок». <…> В Дубне у нас полный производственный цикл, за последний год мы выполнили полное импортозамещение сырья – теперь наше производство состоит полностью из отечественных компонентов. За рабочий день мы производим в зависимости от дозировки от 700 до 1500 единиц продукции. В последнее время наращиваем производство из-за выхода на экспорт», — поделилась генеральный директор ООО «Пуль-сар» Ксения Менглет.

Стоит отметить, что производство препаратов происходит по разработкам Института прикладных медицинских исследований.

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#казахстан
#оэз
#экспорт
#продукция
#препараты
#импортозамещение
#дубна
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В Подмосковье запустили холодильно-складной комплекс для хранения рыбы
31 января 2024, 15:21

Фото: пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области

В Московской области ввели в эксплуатацию холодильно-складной комплекс для хранения рыбной продукции. Об этом сообщила пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
Новый комплекс открыли в Богородском городском округе.

«Логистическо-складской комплекс предназначен для приемки, хранения, комплектации и отгрузки замороженных рыбных продуктов. Ожидаемые инвестиции для завершения всего проекта составят приблизительно 1,7 миллиарда рублей, а количество рабочих мест превысит 100. Новый мультитемпературный склад станет важным звеном в развитии региональной логистики и обеспечит надежное хранение и переработку рыбной продукции», — поделился министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав Мурашов.

Стоит отметить, что предприятие оснащено тремя морозильными и одну среднетемпературной камерами общим объемом 10 тысяч тонн. Кроме этого, за счет нескольких режимов заморозки в камерах можно храненить не только рыбу, но и любую охлажденную и замороженную продукцию.

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#заморозки
#комплекс
#хранение
#владислав мурашов
#предприятие
#счёт
#подмосковье
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В Центробанке оценили интерес иностранцев к обмену замороженными активами
ЦБ: иностранные инвесторы интересуются обменом замороженными активами
31 января 2024, 14:53

Фото: iStock/IUshakovsky

Центробанк выразил надежду на положительный исход программы по обмену замороженными активами, который напрямую зависит от зарубежных инвесторов. Об этом в беседе с РИА Новости сообщила директор департамента инвестиционных финансовых посредников Банка России Ольга Шишлянникова.
По её словам, исход программы зависит от участия инвесторов, имеющих средства на счетах типа «С». За счёт этих средств будет происходить выкуп активов.

Шишлянникова подчеркнула, что у иностранных инвесторов есть интерес к обмену замороженными активами. В связи с этим, в Центробанке ожидают положительный исход, благодаря которому замороженные средства смогут вернуться на финансовый рынок, повысив его ликвидность.

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#экономика
#центробанк
#программа
#инвесторы
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На новом заводе по строительству контейнеров в Электростали появится более 60 рабочих мест
31 января 2024, 14:39

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

Завод по созданию контейнеров и кузовов строит в городском округе Электросталь ГК «Торг-Комс», на новом производстве будет открыто более 60 вакансий. Сообщает пресс-служба Мининвеста Московской области.
«Под строительство завода компания купила два гектара земли. Инвестиции в проект составят 250 млн рублей. С запуском завода в округе появится дополнительно более 60 рабочих мест», — отметила глава министерства Екатерина Зиновьева.
Новый завод планируется открыть уже в мае текущего года. Там будут функционировать три производственные линии — по созданию контейнеров с открытым верхом, контейнеров под мультилифт и кузовов для спецтехники.

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#электросталь
#производство
#завод
#рабочие места
#мининвест мо
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Ведущие банки России протестируют цифровой рубль
Ведущие российские банки подключаются к проекту тестирования цифрового рубля
31 января 2024, 11:33

Фото: istockphoto/Nikolay Evsyukov

В Центробанке сообщили о готовности ещё 17-ти крупнейших российских финансово-кредитных организаций подключиться к пилотному проекту по тестированию цифрового рубля. Среди них Сбербанк, «Тинькофф», Россельхозбанк, Банк «Русский Стандарт» и другие.
На данный момент в операциях с цифровыми рублями принимают участие 13 банков и около 600 физических лиц, сообщает пресс-служба ЦБ РФ. Кроме того, в тестировании виртуальной национальной валюты участвуют около 30-ти торговых и сервисных организаций.

Банк России сообщает, что все 17 банков, список которых приведён на официальном сайте регулятора, уже подписали договор о присоединении к платформе цифрового рубля Центробанка и в настоящее время настраивают свои информационные системы, чтобы принять участие в пилоте, когда он будет расширен. Представители ЦБ РФ также подчёркивают, что этот список будет постоянно пополняться.

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#служба
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В Долгопрудном планируют построить отель для школьников и студентов
31 января 2024, 10:34

Фото: пресс-служба министерства инвестиций Московской области

В этом году в Долгопрудном начнут строить отель для школьников и студентов за 1,5 млрд рублей. Об этом сообщила пресс-служба министерства инвестиций Московской области.
Уже в 2024 году начнется строительство ервой очереди комплекса «Физтех-лэнд»,в котором смогут жить школьники и студенты МФТИ и Физтех-лицея им. П. Л. Капицы,

«Проект, инвестиции в который составят более 1,5 млрд рублей, будет реализован в две очереди. Приступить к строительству первой очереди компания планирует в начале III квартала 2024 года. Завершение строительства и ввод в эксплуатацию гостиничного комплекса намечен на IVквартал 2026 года. Сразу после этого компания приступит к реализации второй очереди — строительству тематического парка «Физтех-Лэнд». Весь проект будет реализован в течение 6 лет. Для жителей Долгопрудного на территории комплекса будет создано не менее 40 рабочих мест», — поделилась министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Стоит отметить, что парк станет экспериментальным центром, который будет включать в себя лектории, амфитеатр, веревочный парк, мастерские и полигон для тестирования разработок в робототехнике и беспилотных аппаратов.

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