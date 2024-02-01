Состояние богатейших россиян превысило $500 млрд с начала года

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Совокупное состояние богатейших россиян значительно возросло с начала года. Об этом свидетельствуют данные рейтинга Bloomberg Billionaires Index.
Отмечается, что суммарное состояние богатейших граждан России с начала 2024 года выросло на восемь миллиардов долларов, достигнув показателя в 507,14 миллиардов. Самая большая прибавка наблюдается у владельца «Северстали» Алексея Мордашова, состояние которого увеличилось на 2,14 миллиарда долларов.
Согласно статистике, самым богатым российским бизнесменом остаётся президент холдинга «Интеррос» и ГМК «Норильский никель» Владимир Потанин, состояние которого оценивается в 31,7 миллиарда долларов.
Следом за ним идёт глава «Новатэка» Леонид Михельсон с 27,4 миллиардами. А замыкает тройку лидеров совладелец «Лукойла» Вагит Алекперов, на счету которого – 25,5 миллиардов.
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Согласно статистике, самым богатым российским бизнесменом остаётся президент холдинга «Интеррос» и ГМК «Норильский никель» Владимир Потанин, состояние которого оценивается в 31,7 миллиарда долларов.
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Анастасия Чинкова