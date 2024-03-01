Болгария официально прекратила импорт российской нефти

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С 1 марта 2024 года Болгария официально прекращает импорт российской нефти, об этом сообщает агентство EFE.
По информации СМИ, парламент Болгарии принял решении о приостановке импорта российской нефти ещё в конце 2023 года, однако, в законную силу оно вступило только сейчас.
При этом, Болгария имела право импортировать этот ресурс до конца 2024 года, постепенно снижая количества этого продукта — вдвое с 1 января, затем — до 25% с 1 февраля, а также полную его остановку с 1 марта.
Отмечается, что Брюссель освободил Болгарию и ещё несколько стран Европейского союза от запрета на импорт нефти до конца 2024 года, однако, София решила сделать это досрочно.
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При этом, Болгария имела право импортировать этот ресурс до конца 2024 года, постепенно снижая количества этого продукта — вдвое с 1 января, затем — до 25% с 1 февраля, а также полную его остановку с 1 марта.
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Евгения Парфентьева