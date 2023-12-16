Сийярто объяснил, почему Болгария решила отменить акциз на российский газ

Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что Украина упустила возможность заключить выгодное мирное соглашение, теперь любая возможная сделка будет отражать ее капитуляцию. Об этом Полянский написал в социальной сети X.