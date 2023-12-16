Сийярто объяснил, почему Болгария решила отменить акциз на российский газ

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Болгария планирует отменить налог на транзит российского газа после того, как Венгрия пригрозила наложить вето в отношении её вступления в шенгенскую зону.
Как написал в соцсетях министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, введение акциза Болгарией это «скандальный и враждебный шаг», который противоречит правилам ЕС и создает риск прекращения поставок газа в Венгрию, Сербию и Северную Македонию.
Сийярто заявил о намерении ветировать вступление Болгарии в шенгенскую зону, если они продолжат угрожать безопасности энергоснабжения Венгрии. Однако он также отметил, что Болгария начала процесс отмены этого налога, и если это произойдет, Венгрия снимет вето.
Премьер-министр Болгарии Николай Денков подтвердил, что Венгрия предупредила о возможном вето на вступление в шенгенскую зону, если Болгария не отменит налог на транзит российского газа через свою территорию.
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Сийярто заявил о намерении ветировать вступление Болгарии в шенгенскую зону, если они продолжат угрожать безопасности энергоснабжения Венгрии. Однако он также отметил, что Болгария начала процесс отмены этого налога, и если это произойдет, Венгрия снимет вето.
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Артем Кузьмин