Брынцалов познакомился с инвестпроектом по замене европейских автомобилей на китайские

Фото: Мособлдума
Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов познакомился в Реутове с работой компании, реализующей крупнейший инвестпроект по замене европейских автомобилей на китайские. Об этом говорится на сайте регионального парламента.
Московская область сейчас активно наращивает сотрудничество с КНР. В октябре в Пекине состоялся форум «Один пояс – один путь». Делегация Подмосковья во главе с губернатором Андреем Воробьёвым познакомилась с производством крупнейших автогигантов. Были достигнуты соглашения с китайской компанией о запуске в Солнечногорске производства запчастей для прицепов и полуприцепов с объёмом инвестиций более 10 млрд рублей.
Вместе с главой городского округа Реутов Станиславом Каторовым политик встретился с президентом компании и обсудил перспективы проекта «Китайская миля», который реализуется с прошлого года.
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«Московская область не первый год развивает дружественные отношения с Китаем. Мы регулярно проводим встречи. Одна из последних состоялась в ноябре в Красногорске на территории бизнес-парка «Гринвуд». Это крупнейший налогоплательщик региона. Ещё один из крупных налогоплательщиков, развивающий сотрудничество с Китаем, находится в Реутове. В рамках рабочего визита в городской округ посетил российскую группу компаний Favorit Motors», – рассказал Брынцалов.
«Когда европейские дилеры начали уходить с нашего рынка, мы начали переключиться на другие страны, в том числе КНР. Очень приятно сегодня видеть, что оперативно принятые решения дают свои плоды. Сегодня здесь представлены десятки марок качественных и доступных по цене автомобилей», – отметил Брынцалов.ГК «Фаворит моторс» перевела в Реутов 14 компаний, где работают более 300 человек. Объём инвестиций с 2018 по 2023 годы превысил 4 млрд рублей. Налоговые поступления в консолидированный бюджет региона в 2022 году составил более 69 млн рублей, а с начала 2023 года – более 40 млн.
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Лора Луганская