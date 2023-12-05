Волонтёры из Реутова организовали в храме мастерскую для помощи военным

Фото: телеграм-канал Игоря Брынцалова
Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов вместе с главой городского округа Реутов Станиславом Каторовым встретились с волонтёрами, помогающими решать задачи СВО. Встреча прошла 5 декабря, когда в России отмечают День волонтёра, сообщается на сайте регионального парламента.
В Троицком храме в Реутове добровольцы организовали мастерскую «Троицкий покров».
Мастерская объединила 65 волонтёров. Там также делают тактические аптечки, которые позволяют самостоятельно оказывать себе первую помощь в случае ранения.
Как отметил Каторов, желающих стать добровольцами в Реутове ежегодно становится больше. Сегодня в волонтёрских организациях муниципалитета состоят более 600 человек. Это школьники, студенты и неравнодушные жители.
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«С января в мастерской в помещении на территории храма собираются добровольцы, которые помогают военным. Получая запросы с фронта, стараются их реализовать: плетут маскировочные сети, изготавливают окопные свечи, шьют тактические носилки. С наступлением холодов активно взялись за пряжу – вяжут тёплые носки и варежки. Сегодня передал необходимые материалы», – рассказал Брынцалов.
Как отметил Каторов, желающих стать добровольцами в Реутове ежегодно становится больше. Сегодня в волонтёрских организациях муниципалитета состоят более 600 человек. Это школьники, студенты и неравнодушные жители.
«За последний год была собрана почти тонна гуманитарной помощи от школьников и их семей. Волонтёрский корпус Реутова принял участие в 160 различных акциях по всему Подмосковью», – сказал глава Реутова.Брынцалов добавил, что всего в Подмосковье официально зарегистрированы более 100 тыс волонтёров.
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Лора Луганская