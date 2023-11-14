Бюджет Подмосковья на 2024-2026 годы одобрили на публичных слушаниях в Мособлдуме

Фото: Мособлдума
Проект бюджета Московской области на 2024 год с доходами в 1 трлн рублей, а также плановый период 2025 и 2026 годов прошёл публичные слушания в Мособлдуме. Об этом сообщается в телеграм-канале подмосковного парламента.
«Полагаем, что у нас в будущем на 11% возрастут собственные доходы. По доходам мы достигнем 1 трлн. Ранее у нас бюджет только по расходам соответствовал этому числу, теперь и по доходам. Это значимый рубеж», – заявила зампред правительства Московской области Наталия Маслёнкина.Дефицит бюджета в 2024 году сократится более чем в два раза - со 105 млрд до 42 млрд рублей.
«Суть главного финансового документа остаётся неизменной: он будет социально ориентированным. В полном объёме предусмотрены расходы на льготы, пособия и другие виды социальной помощи для порядка 3 млн человек. Особое внимание уделим поддержке участников спецоперации и их семей. Продолжится реализация программ строительства и реконструкции социальных объектов, развитие образования, здравоохранения и бизнеса», – отмечается в телеграм-канале.Ранее сообщалось, что 61% средств власти Подмосковья планируют направить на социальную поддержку, образование, здравоохранение, культуру и спорт.
На ближайшем заседании Мособлдумы 16 ноября депутаты рассмотрят бюджет в первом чтении.
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Лора Луганская