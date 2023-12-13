Бюджет Подмосковья от продажи и аренды недвижимости пополнился на 340 млн рублей

Фот: пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области
В 2023 году бюджет Подмосковья от приватизации областной собственности пополнился на 340 млн рублей. Об этом сообщила пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области.
С начала года в рамках прогнозного плана приватизации имущества, находящегося в казне области, было реализовано 18 лотов, в составе которых было 107 объектов.
Кроме этого, от планируемых к выставлению на торги объектах желающие могут ознакомиться на сайте министерства имущественных отношений Московской области в режиме интерактивной карты.
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«Реализуя областное имущество, мы преследуем две цели: во-первых, это реконструкция или капитальный ремонт длительное время неиспользуемой недвижимости, за счёт чего она обретет вторую жизнь и в массе своей сохранит целевое назначение, а во-вторых, это увеличение доходной части бюджета, от чего также зависит социальное и экономическое развитие Подмосковья», - отметила министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.
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Мира Полтева