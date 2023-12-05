Умный подмосковный сервис проверит земельный участок на ограничения перед выкупом

Новый цифровой сервис появился в предоставлении земельных участков без проведения торгов в Подмосковье. При оформлении электронного заявления на региональном портале госуслуг заявитель сразу получит информацию об ограничениях, сообщили в пресс-службе Министерства имущественных отношений региона.