Умный подмосковный сервис проверит земельный участок на ограничения перед выкупом

Новый цифровой сервис появился в предоставлении земельных участков без проведения торгов в Подмосковье. При оформлении электронного заявления на региональном портале госуслуг заявитель сразу получит информацию об ограничениях, сообщили в пресс-службе Министерства имущественных отношений региона.
«Одна из самых популярных услуг по оформлению земельных участков без торгов усовершенствована - пока только в части выкупа. После подачи заявления система сразу проверит участок на ограничения, при которых выкуп невозможен, и проинформирует заявителя. Для этого нужно просто ввести кадастровый номер», – рассказала министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.По её словам, с начала года услугой по предоставлению в аренду и собственность земельных участков без проведения торгов воспользовались около 28 тыс граждан и организаций Подмосковья.
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Лора Луганская