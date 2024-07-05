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Бюджет России в январе-мае 2024 года исполнен с профицитом 560 млрд рублей

05 июля 2024, 16:31
Фото: istockphoto/Max Zolotukhin

Фото: istockphoto/Max Zolotukhin

Консолидированный бюджет Российской Федерации в январе-мае 2024 года, по предварительной оценке, исполнен с профицитом 559,6 миллиарда рублей. Такие данные опубликованы на официальном сайте Федерального казначейства РФ.
Для сравнения: в январе-мае предыдущего года консолидированный бюджет был исполнен с дефицитом 2 триллиона 356,7 миллиарда рублей.

Доходная часть консолидированного бюджета с января по май текущего года составила 27 триллионов 821,9 миллиарда рублей. Расходы за этот период составили 27 триллионов 262,3 миллиарда рублей.



Дефицит федерального бюджета страны в январе-мае составил 730,4 миллиарда рублей. Министерство финансов предварительно оценивало дефицит федерального бюджета в размере 930 миллиардов рублей.

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Воробьёв назвал число работающих в Подмосковье крупных и средних предприятий
Воробьёв поздравил работников промышленности Московской области с профессиональным праздником
05 июля 2024, 15:52

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В Подмосковье работает порядка 1,3 тыс. крупных и средних предприятий, на которых трудятся почти 500 тыс. человек.
Такие данные привёл губернатор Андрей Воробьёв в поздравлении с Днём работника промышленности Московской области.
«Ваш труд – основа экономического благополучия региона, гарантия его процветания и развития. Благодаря вашей работе Подмосковье – лидер во многих отраслях. За первые пять месяцев 2024-го промышленное производство в Подмосковье выросло на 15,5% по сравнению с прошлым годом, а в секторе обрабатывающей промышленности – на 16,7%», – написал Воробьёв в своём телеграм-канале.
Он добавил, что в регионе на 26,5% увеличили производство прицепов и полуприцепов, на 24% – производство электрооборудования.
«От всей души поздравляю вас, работники промышленности, с профессиональным праздником! Здоровья вам, успеха и благополучия», – пожелал глава региона.
По словам Воробьёва, власти Подмосковья активно поддерживают промышленные предприятия. Найти перечень всех мер поддержки можно на сайте.

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Эрдоган рассчитывает на возобновление черноморского зернового коридора
05 июля 2024, 14:33

Фото: Сайт Кремля

После переговоров с Владимиром Путиным в Астане президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил надежду на возобновление работы черноморского зернового коридора.
«Сейчас мы работаем над российским участком коридора: какое расстояние мы сможем преодолеть, какую поддержку они нам окажут? Я уверен, что благодаря результатам, которых мы добьёмся в этом направлении, мы сможем сделать черноморский зерновой коридор вновь функционирующим», — сказал турецкий лидер журналистам на борту самолёта по возвращении из Астаны.

Ранее Эрдоган говорил, что обсуждал с Путиным идею создания нового «зернового коридора» через Турцию для поставок зерна в нуждающиеся страны Африки.

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#зерно
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Украина стала вторым крупнейшим заёмщиком МВФ
05 июля 2024, 13:25

Фото: istockphoto/Andrii Atanov

После получения очередного кредитного транша Украина стала вторым крупнейшим заёмщиком Международного валютного фонда (МВФ). Её задолженность перед организацией выросла до 13,8 миллиарда долларов.
Это следует из данных МВФ, которые изучили аналитики РИА Новости. В прошлую пятницу, 28 июня, руководство фонда завершило четвёртый пересмотр программы финансовой помощи Киеву и одобрило выделение нового транша в размере 2,2 миллиарда долларов. После этого долг Украины вырос до 13,8 миллиарда долларов и она стала вторым основным заёмщиком МВФ, оттеснив на третью позицию Египет с его задолженностью в размере 13,6 миллиарда долларов.

Многолетним лидером по этому показателю является Аргентина. Эта южноамериканская страна в 2018 году получила крупнейшую в истории МВФ кредитную линию на сумму в 57 миллиардов долларов. На текущий момент задолженность Аргентины перед фондом составляет 41,7 миллиарда долларов. На долю этих трёх должников приходится 46% всех кредитов, выданных МВФ.

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#долги
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Бизнес Подмосковья подал более 90 заявок на субсидии за выход на маркетплейсы
05 июля 2024, 11:41

Фото: iStock/vittaya25

Более 90 заявок на получение субсидий при выходе на маркетплейсы подали предприниматели Московской области с начала года, сообщает пресс-служба регионального Мининвеста.
«С помощью субсидии на выход на маркетплейсы бизнесмены могут компенсировать часть затрат на оплату комиссии, продвижение товаров и их доставку. В настоящее время получены уже 92 такие заявки на общую сумму 24,4 млн рублей. 66 предпринимателей уже получили субсидии. Общий размер выплат составил 15 с половиной миллионов рублей», — уточнила зампред правительства Московской области — министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева.
В министерстве напомнили, что приём заявок на эти субсидии продолжится до конца года, максимальная выплата составляет 500 тысяч рублей. Субсидии выплачиваются в рамках реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».

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#подмосковье
#екатерина зиновьева
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В России планируют сокращение лимита выдаваемой IT-ипотеки вдвое
В правительстве пройдет обсуждение сокращения лимита IT-ипотеки вдвое
05 июля 2024, 01:38

Фото: istockphoto / Rawpixel

Правительство обсуждает вариант снижения максимальной суммы IT-ипотеки с 18 миллионов (действует в регионах с более чем одним миллионом населения) до 9 миллионов рублей, передает РБК.
«Сейчас 40 процентов IT-ипотеки выдается в Москве, что не правильно», – подчеркнул источник телеканала.

По данным издания, в настоящее время рассматривается другой вариант, в том числе поощрение региональных ИТ-специалистов к более активному участию в программе.

Ранее Министерство финансов выступило за сокращение всех видов льготной ипотеки, за исключением семей, которые решили продлить ее до 2030 года в течение указанного срока.

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#россия
#it
#ипотека
#минфин
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Подмосковное пищевое производство внедрило двойной контроль качества продукции
04 июля 2024, 21:11

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

Производство готовой еды и напитков агропромышленного холдинга «Мираторг» в городском округе Домодедово запустило двойной контроль качества. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
«На заводе установлен тоннель с бережной пастеризацией, который обеспечивает длительные сроки годности продукции без консервантов. Перед тем, как попасть туда, блюдо проходит первый этап проверки – контроль по всем ключевым параметрам, включая соблюдение технологий приготовления. Второй этап – лабораторный и органолептический, в рамках которого проводят исследования и оценивают внешние характеристики продукта. На упаковках с готовой едой, прошедшей все этапы, размещают наклейку «Двойной контроль качества», – говорится в сообщении.
Как рассказали в министерстве, предприятие контролирует и условия производства товаров. С начала года на заводе проведено 75 исследований воздуха, 136 – воды, а также более 1,3 тыс. исследований по смывам. Процесс приготовления максимально автоматизирован – от дозировки ингредиентов, до контроля качества упаковки.

Отмечается, что при производстве готовых блюд предприятие использует собственное сырье, натуральные ингредиенты и специи, без добавок и искусственных красителей.

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В Подмосковье в первом полугодии открыли более 400 предприятий общепита
#минсельхозпрод мо
#продукты
#производство
#питание
#подмосковье
#московская область
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Подмосковье вышло в лидеры по объёму закупок у самозанятых в России
04 июля 2024, 20:54

Фото: iStock / ipuwadol

Объём закупок госкомпаний у самозанятых в Московской области превысил за первое полугодие текущего года 300 млн рублей.
Это на 15% больше, чем за аналогичный период 2022-го, сообщила зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.
«Госзакупки – важный элемент поддержки бизнеса в Московской области. По итогам первого полугодия наш регион стал одним из лидеров по общему объёму закупок у самозанятых в стране. Их объём вырос на 15,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и превысил 310 млн рублей. Число самозанятых поставщиков увеличилось до 520 – на 21,4%», – рассказала Зиновьева.
Как отметили в подмосковном Мининвесте, самыми востребованными в рамках закупок у подмосковных самозанятых стали специализированные строительные работы, юридические и бухгалтерские, телекоммуникационные услуги, а также услуги в сфере творчества, искусства и развлечений.

В министерстве напомнили, что с 1 апреля 2020 года самозанятые могут участвовать в закупках на тех же условиях, что и малый и средний бизнес. Поддержку самозанятым оказывают в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».

Информацию о мерах господдержки бизнеса в Подмосковье можно найти на региональном инвестиционном портале.

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#самозанятые
#экономика
#мининвест мо
#екатерина зиновьева
#подмосковье
#московская область
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Реутов включили в число городов с высоким уровнем доходов населения
04 июля 2024, 20:36

Фото: пресс-служба администрации г. о. Реутов

Реутов вошёл в число лидеров рейтинга городов с самыми высокими доходами населения. Список составил Финансовый университет при правительстве России, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
«Университет дал оценку уровня доходов жителей российских городов с населением более 100 тысяч человек во втором квартале 2024 года. Городами с самым высоким уровнем дохода стали Москва, Реутов, Красногорск, Санкт-Петербург, Химки, Мытищи, Люберцы, Балашиха, Одинцово и Долгопрудный», – говорится в отчёте университета.
Реутов в своей категории от 100 до 250 тысяч жителей набрал 65,2 балла, Красногорск – 65,1, Люберцы – 62,3 балла. По сравнению с первым кварталом этого года список лидеров не изменился.

Денежные доходы включают зарплату наёмных работников, доходы от предпринимательской и другой производственной деятельности, пенсии, пособия, стипендии, доходы от собственности, дивиденды, проценты по вкладам, доходы по ценным бумагам и прочие денежные поступления.

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#деньги
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В Подмосковье в первом полугодии открыли более 400 предприятий общепита
04 июля 2024, 20:18

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

В Московской области за первое полугодие открыли более 400 новых предприятий общественного питания. Такими данными поделились в пресс-службе Минсельхозпрода региона.
«Каждый месяц в Подмосковье открываются новые сетевые и локальные предприятия общепита. Сегодня на территории региона работают свыше 8 тысяч предприятий общественного питания. Это кафе, рестораны, предприятия быстрого питания, производства на вынос, бары, столовые, буфеты, кулинарии и закусочные», – уточнили в министерстве.
Там добавили, что за первое полугодие 2024 года в регионе было введено свыше 400 новых предприятий общепита, создано более 2,7 тысяч рабочих мест.
«Лидерами по вводу новых предприятий общественного питания за этот период стали Красногорск (76 предприятий); Щёлково (22); Королёв (21); Одинцово (20); Наро-Фоминск и Сергиев Посад (по 17 предприятий)», – отметили в ведомстве.
Там заключили, что открытие предприятий общественного питания помогает создавать новые рабочие места и повышать качество жизни населения.

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