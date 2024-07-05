Бюджет России в январе-мае 2024 года исполнен с профицитом 560 млрд рублей

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Консолидированный бюджет Российской Федерации в январе-мае 2024 года, по предварительной оценке, исполнен с профицитом 559,6 миллиарда рублей. Такие данные опубликованы на официальном сайте Федерального казначейства РФ.
Для сравнения: в январе-мае предыдущего года консолидированный бюджет был исполнен с дефицитом 2 триллиона 356,7 миллиарда рублей.
Доходная часть консолидированного бюджета с января по май текущего года составила 27 триллионов 821,9 миллиарда рублей. Расходы за этот период составили 27 триллионов 262,3 миллиарда рублей.
Дефицит федерального бюджета страны в январе-мае составил 730,4 миллиарда рублей. Министерство финансов предварительно оценивало дефицит федерального бюджета в размере 930 миллиардов рублей.
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Доходная часть консолидированного бюджета с января по май текущего года составила 27 триллионов 821,9 миллиарда рублей. Расходы за этот период составили 27 триллионов 262,3 миллиарда рублей.
Дефицит федерального бюджета страны в январе-мае составил 730,4 миллиарда рублей. Министерство финансов предварительно оценивало дефицит федерального бюджета в размере 930 миллиардов рублей.
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Александр Бойцов